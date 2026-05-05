林子博丧妻移英一病症疑复发  叹在英国调理身体不如香港 担心子女前景：佢哋仲要靠我

前TVB男星林子博自2020年痛失爱妻后，便毅然携一对子女移居英国，展开新生活。身为单亲爸爸，他独力照顾女儿林咏渝（Vinci）和儿子林卓楠，备受关注。近日，林子博在与中医师合作的直播中，罕有地深入谈及个人健康状况，惊爆自己不仅曾患肝炎，近半年更出现脂肪肝复发的迹象，令他十分忧心，另外他亦承认，在香港调理身子比在英国更有效。

林子博曾患肝炎入院一个月

林子博透露，他的健康问题并非一朝一夕。回顾其健康历程，早在7年前，他便曾因脂肪肝及一次腹部剧痛而紧急入院，经过详细检查后，才发现自己已患上肝炎，当时身体早已出现眼黄、面黄等警号，但他一直未有为意。由于病情严重，他需留院长达一个月。

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林子博在英国没做身体检查

这次经历让他意识到健康的重要性，开始注重身体管理。然而，在丧妻之后，生活的巨变和沉重的精神压力，让他的生活节奏大乱，导致脂肪肝问题再度出现。移居英国后，他坦言自己并没有定期做身体检查，也疏于对肝脏的管理和调理。直至近半年，他发现眼黄、面黄等症状重现，惊觉可能是脂肪肝复发，健康警号再度响起。他在直播中忧心地表示：「我对子女仲要靠我」，舐犊情深，可见他非常担心自己的健康会影响到孩子。

林子博叹英国调理不及香港

直播中，林子博亦分享了在英港两地对健康调理的看法。他认为，香港社会普遍更重视「调理养生」，无论是保健品的种类，还是中医师在病后调理身体的理念，都更为全面。他表示，香港的保健品常为复方配方，更贴近亚洲人体质，而且透过食疗改善体质的文化非常普遍。他直言，相比英国，在香港进行适当的身体调理无疑更方便，也感觉更有效。

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