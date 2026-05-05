Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

55岁李嘉欣一行径揭母爱满泻 儿子Jayden身在异乡不是味儿？ 近照肌肤紧致状态佳

影视圈
更新时间：20:00 2026-05-05 HKT
发布时间：20:00 2026-05-05 HKT

55岁的李嘉欣自1988年摘下香港小姐及国际华裔小姐后冠后，一直被誉为「最美港姐」。日前她在社交平台分享与友人提前庆祝母亲节的合照，其白滑紧致的肌肤和极佳气色，再次让网民赞叹不已。李嘉欣自2008年嫁给富商许晋亨，婚后诞下一子许建彤（Jayden），从此淡出幕前，专心相夫教子，过著令人称羡的百亿阔太生活。李嘉欣多年来保养得宜，无论是样貌还是身材，都维持在巅峰的「冻龄」状态，是圈中公认的冻龄女神。近年，随著儿子Jayden远赴英国贵族学府求学，李嘉欣与许晋亨重拾二人世界的甜蜜，不时被捕捉到孖住拍拖的恩爱画面，从结伴欣赏草蜢演唱会到同游世界各地，无不展现出夫妻间的深厚感情。

金发李嘉欣紧致肌肤被赞冻龄

李嘉欣儿子Jayden虽然身在异乡，未能陪伴在旁，但人缘甚佳的李嘉欣并不寂寞。在友人为她安排的母亲节庆祝派对上，她以一头时髦的金发亮相，妆容精致，衣著优雅。在曝光的照片中，她神采飞扬，皮肤在灯光下显得份外白皙透亮，紧致饱满，丝毫看不出已年过半百的岁月痕迹。其中一张她温柔地揽著友人的小女儿合照，流露出满满的母爱，温馨的画面融化了不少粉丝的心。

相关阅读：55岁李嘉欣难敌岁月发量减少？  网民指阳光底下问题明显  赏樱低调放闪令人艳羡

李嘉欣与许晋亨拍拖甜蜜放闪

除了与朋友相聚，李嘉欣与丈夫许晋亨的甜蜜爱情，亦是她保持青春的秘诀之一。早前，二人飞往日本共赏樱花，享受浪漫之旅。李嘉欣大方分享多张旅游美照，照片中的她在盛开的樱花树下展露甜美笑容，冻龄美貌再度令人惊艳。虽然有网民在其中一张阳光下的照片中，留意到她的发际线似乎略显偏高，然而大部分粉丝都立即为女神护航，指出该照片明显受到强烈顶光影响，才会造成发量单薄的错觉，力证女神的发量依然浓密。

李嘉欣经营社交平台分享生活

李嘉欣从选美舞台，到嫁入豪门后的低调生活，人生一直备受瞩目。她不仅是美丽的代名词，更是一位充满智慧的女性。在专注家庭生活的同时，她亦不忘经营自己的社交圈子和个人兴趣，时常透过社交平台分享生活点滴，无论是夫妻间的甜蜜互动、与朋友的欢乐时光，还是对生活的感悟，都展现出她积极乐观的生活态度。

相关阅读：李嘉欣半山超级豪宅外被捕获   一举动获激赞：越有钱越有家教  55岁真实状态无懈可击

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
飞驒山脉2港男被困｜日媒指两人均被救起 22岁居日男惜已死亡
01:06
飞驒山脉2港男被困｜22岁居日男死亡 30岁男清醒获救 料往上高地途中遇险
突发
3小时前
房协公屋2026｜公屋轮候者留意SMS！ 甲类出租屋邨正开放申请（附入息限额／资格／屋邨资料）
房协公屋2026｜公屋轮候者留意SMS！ 甲类出租屋邨正开放申请（附入息限额／资格／屋邨资料）
生活百科
10小时前
汪明荃、罗家英潮着Gucci情侣装睇草蜢  汪阿姐步履蹒跚表情呆滞需搀扶  家英哥劲精神对比强烈
影视圈
5小时前
五一黄金周︱内地客访麦理浩径疑拆路牌打卡？小红书发帖：这才是我要的游客照 事主有回应
社会
10小时前
2.28亿六合彩中奖号码离奇吻合「姜涛生日CODE」 港妻买中狂呼「大癫」 网民拜服：系神迹｜Juicy叮
2.28亿六合彩中奖号码离奇吻合「姜涛生日CODE」 港妻买中狂呼「大癫」 网民拜服：系神迹｜Juicy叮
时事热话
5小时前
日本过江连锁吉列猪扒店「吉豚屋」疑全线结业！五区分店突然熄灯 高峰期拥13分店 网民：质素已经算唔错
日本过江连锁吉列猪扒店「吉豚屋」疑全线结业！五区分店突然熄灯 高峰期拥13分店 网民：质素已经算唔错
饮食
10小时前
星岛申诉王｜月入9万都唔敢生仔？港女泪诉：供楼供车养长老，边有钱养细路
星岛申诉王｜夫妇月入9万 都唔敢生仔 港女详列开支 揭「月光族」悲歌
申诉热话
13小时前
惠康超市只限一天全场88折！满额即享 粮油/日用品/零食 1产品额外85折
惠康超市只限一天全场88折！满额即享 粮油/日用品/零食 1产品额外85折
饮食
4小时前
世界桌球锦标赛︱慈父多年陪爱儿吴宜泽一步一脚印 卖自住楼赴英训练居无窗地下室
世界桌球锦标赛︱慈父多年陪爱儿吴宜泽一步一脚印 卖自住楼赴英训练居无窗地下室
即时中国
10小时前
结业潮｜北角新港宴会厅结业 20多名员工受影响 被拖欠1至2个月工资
社会
10小时前