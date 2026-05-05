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BIGBANG六月惊喜袭港 下月6日现身中环海滨出席Mega K-POP 为廿周年巡唱预热

影视圈
更新时间：18:30 2026-05-05 HKT
发布时间：18:30 2026-05-05 HKT

韩国天团BIGBANG确定将于6月6日，惊喜现身于中环海滨活动空间举行的《Mega K-POP》大型音乐盛事，为粉丝带来久违的合体演出，而今次来港献技，被视为他们今年8月展开的世界巡回演唱会的前奏演出。

BIGBANG香港场惊喜合体

主办方近日公布，《Mega K-POP》香港场的阵容星光熠熠，当中最大的惊喜，莫过于成军20周年的BIGBANG，将以G-Dragon、太阳、大声三子姿态登场。这不仅是GD去年预告将重返香港舞台的承诺兑现，亦为他们今年展开的世界巡回演唱会预热，同场还有新晋男团NOWZ及男女混合团体ALLDAY PROJECT。消息一出，势必掀起抢票热潮。

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澳门骚粉丝大打出手

与香港场的期待气氛形成强烈对比的是，5月2日于澳门举行的《K-SPARK》演唱会，却因混乱场面而成为热话。当晚GD在台上演唱经典金曲《POWER》时，台下四名女粉丝疑因争位问题情绪失控，爆发激烈肢体冲突。她们不仅互相拉扯头发，更在跌倒后仍继续拳打脚踢，火爆场面被全程拍下，引发网民热议。

澳门骚场面失控

除了粉丝打斗，该演唱会从入场开始便状况频生。据指，开场女团KiiiKiii表演时仍有大批观众未能进场。演出期间，大批粉丝为求更近距离接触偶像，无视规定搬开椅子涌向台前，严重阻挡后方观众视线。场内「坐下！」的呼喊声此起彼落，更有人冒险「骑膊马」及踩上椅子观看，但现场保安人员被指反应冷淡，导致秩序近乎失控。]

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