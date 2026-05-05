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魔音女团｜倪嘉雯选女团靠「表情包」电晕韩籍导师 仙气外貌激似陈自瑶实为中大学霸

影视圈
更新时间：18:00 2026-05-05 HKT
发布时间：18:00 2026-05-05 HKT

30岁的TVB新生代小花倪嘉雯，近期凭剧集《正义女神》中补习老师「黎绮琳」一角备受关注，其外貌与声线酷似花旦陈自瑶，气质又被指兼具徐淑敏和龚嘉欣的影子，引发网民热议。话题不断的她，在最新女团选秀节目《魔音女团》中，再凭极度丰富的「表情包」意外跑出，让这位「学霸女神」成功在观众心中留下深刻印象。

倪嘉雯怪表情获韩籍导师点名激赞

在新一集《魔音女团》「震撼性考核」中，16位练习生需在2小时内学会一段高难度K-Pop劲舞。面对不可能的任务，明显信心不足的倪嘉雯，全程挂著一副「哭笑不得」的怪表情完成表演，真实又可爱的反应，反而在一众练习生中脱颖而出。这奇特的演绎方式成功俘虏了韩籍排舞老师Geon的心，他点名大赞：「我只记得你这个动作，因为你的笑容非常独特。」倪嘉雯凭借独一无二的个人魅力，证明了在舞台上，真诚的特质远比完美技巧更能触动人心。

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中大学霸倪嘉雯激似陈自瑶

别看倪嘉雯在镜头前傻气可爱，她其实是一名不折不扣的「学霸」。凭借优异DSE成绩考入香港中文大学，并于2017年取得生物学理学士学位。在2020年加入TVB前，她已是小有名气的YouTuber及模特儿，更曾加入网络创意团体「冬OT」。倪嘉雯加入TVB后，她从《Think Big天地》等儿童节目主持起步，近年转战戏剧圈，因多次饰演女主角年轻版而被封为「少女版专业户」。凭借在《新闻女王》、《反黑英雄》等剧集中的跃进式演技，其实力终获认可，在《万千星辉颁奖典礼2025》勇夺「最佳女新人」奖，演艺事业迈向新的里程碑。

倪嘉雯金发新形象被批「无咁靓」

随著人气急升，倪嘉雯的大胆转变也引来更多审视。她近日换上一头金发，虽然充满女团风范，却有不少网民留言表示「无咁靓」，认为深色头发更适合她的甜美气质。从学霸背景、实力派演技，到选秀节目中展现的独特综艺感，倪嘉雯已证明自己是个潜力无限的「宝藏女孩」。这次的发色争议，正正反映了她在观众心中已占一席位，未来的星途无可限量。

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