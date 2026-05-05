孙耀威廿岁饼印「准医生外甥」罕曝光 笑容阳光如韩男团成员才貌相全 53岁舅父：靠你免费医病

53岁的「不老男神」孙耀威，向来是圈中的冻龄代表，俊俏的脸孔仿佛被时间遗忘，出道多年来外貌几乎没有改变。近年孙耀威饱受声带问题困扰，甚至一度面临失声危机，令他更懂得珍惜健康及与家人相处时光。近日孙耀威分享了一段与外甥Isaac由细到大的对比影片，温馨的互动和外甥的「暴风式成长」，不但引起热议，两人如同「饼印」般的帅气长相，更让网民惊叹家族基因的强大。

冻龄孙耀威维持十多年前外貌

孙耀威分享的影片以一张十多年前的旧照开始，当时的他抱著年幼的外甥Isaac，脸上挂著灿烂的笑容。镜头一转，Isaac已从小男孩蜕变成一位帅气的年轻人，与舅父孙耀威在保龄球场上较劲。最让网民津津乐道的，是孙耀威的「不老容颜」。有网友留言赞叹：「Isaac小时候舅舅长这样，长大了舅舅还长这样」、「舅舅看起来跟外甥一样也差不多20岁」，直指岁月似乎只在Isaac身上留下了痕迹，现时两人站在一起，不像舅甥，反而更像一对年龄相近的兄弟。

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孙耀威外甥「暴风成长」变俊男

除了孙耀威的冻龄外貌成为焦点，20岁的外甥Isaac的帅气模样也俘虏了不少网民的心。长大后的Isaac五官深邃，笑容阳光，举手投足间都散发著青春气息，与年轻时的孙耀威甚为神似。网友纷纷留言大赞：「哇，颜值都遗传到位」、「外甥多似舅」、「外甥像舅舅具体化了」、「好似韩国男团成员」，认为Isaac完美继承了家族的优良基因。据悉，这位「星味」十足的外甥目前还是一名大学医科生，可谓才貌双全。

孙耀威寄语外甥要帮舅父免费医病

回顾孙耀威的演艺生涯，虽然曾因声带出血及鼻瘤问题，一度被医生下令停工休养，歌唱事业险些止步，但他凭借顽强的意志力，透过中西合璧的治疗最终康复过来，今年2月，他无预警地透露「准备做声带手术」，可见他为了歌唱事业一直努力保护声带。从帅气外甥的成长，反衬出孙耀威数十年如一日的样貌，这位「不老男神」的称号，确实当之无愧，而面对这位未来将成为医生的外甥，孙耀威也半开玩笑地寄予厚望：「将来舅舅老了一定要免费帮我看病喔」，一家人感情甚佳。

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