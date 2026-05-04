姜涛亲揭致谢「神秘人」身分 自爆中一留班惹热议认错：又多口咗 与炎明熹共执一咪早商量好 卢瀚霆夺三奖开心与神徒分享

《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》昨晚假亚博举行，MIRROR继续冧庄夺「年度组合」金奖，成员卢瀚霆（AL）、姜涛及陈卓贤亦得到好成绩，AL夺「人人乐坛年度歌曲大奖」、「人人乐坛年度歌手大奖」及「年度男歌手」银奖，共3个奖项，成为大赢家；姜涛就获得「年度男歌手」金奖，至于陈卓贤则夺「唱作歌手」银奖。

姜涛平常心夺金奖

姜涛今次得到「年度男歌手」金奖，他指心情没有特别，很多谢大家的支持，自己相信每个歌手做歌的时候也不是为了奖项，是为了喜欢他们的听众：「有奖固然开心，但有冇奖都好我哋每个人都好努力做紧自己岗位嘅嘢。」提到他刚才致谢时表示想多谢「一个人」，佢教识我咩系真正嘅爱，而这「一个人」惹来揣测，问到是想多谢谁？姜涛说：「呢一个人可以系任何人，任何人亦都可以系一个人，因为我哋大家都系同一个世界嘅人，呢个好抽象，每位观众有自己嘅见解，我自己好钟意有留白嘅空间。（你唔想讲系边个？）我钟意大家自己去解读，但我自己嘅解读呢一个人可以系任何人。」Alton听完即表示姜涛刚下台的时候时，也有问对方那个人是否是自己？姜涛即说：「我𠮶时有讲系Alton，因为佢都系属于呢个世界嘅一份子。」

姜涛吁睇告白完整片段

姜涛早前出席生日会的时候，讲了很多心底话，包括真实学历，问他讲完之后是否感到轻松不少？他表示本来心情也没什么特别，纯粹生日会是跟歌迷交流的地方，自己只是跟歌迷倾偈。提到他自爆中一冧了两年班惹来网上疯狂讨论，姜涛说：「系啰，咁大讨论嘅，对唔住，又多口咗，本身只系同fans沟通，但我谂大家睇嘅片段唔系好完全，因为我讲话冧咗两年班之后，其实系有去读其他嘅职专文凭，好多人解读成我净系读到中一，唔紧要啦，大家想睇嘅话就睇返我生日会嘅完整片段，其实有解释成个来龙去脉。」

姜涛操fit要睇缘份

对于他日前开直播时透露今年不会推出新歌，姜涛指是两三个月前的决定，也深思熟虑了两三个月才跟大家分享，虽然自己不推出歌曲，但仍是会制作，只是不会再有制作上的压力，可更耐心去做自己想做的事情，问到是否会趁机操fit？他说：「呢个就睇缘份！（操fit都睇缘份？）咩都睇缘份，任何事情任何人都要睇缘份！」

姜涛炎明熹共执一支咪：台上大家都紧张

至于与炎明熹合作，姜涛大赞对方是一位非常优秀的女歌手，大家也属于不太说话的人，合作的时候大家也很开心有这样的机会，由于对方之前在其他电视台，问他是否没有想过有机会会跟炎明熹合作？他说：「系啰，我相信我哋每个人都冇幻想过同任何人有合作，但有机会我哋都会去珍惜。」他指两人表演时同执一支咪是事前商量，相信对方在台上也很紧张，自己在台上亦紧张，但为了表演效果，所以一起商量了这个动作，至于是否会怕「姜糖」嬲？他指每人对表演都有自己的见解，歌手只会做自己认为心目中最好的表演给观众。

姜涛回应名厨轰「姜糖」阻塞铜锣湾

早前姜涛生日时，铜锣湾聚集了逾千名「姜糖」庆祝这项一年一度的盛事，但就令HoyTV节目《煮题Cook》主持、名厨Jacky Yu（余健志）感到非常反感，在社交平台发文炮轰，认为粉丝行为已严重影响其他道路使用者，又指庆祝本身没有问题，但不能接受大批粉丝们站在马路前，大声叫嚣及举牌，认为此举完全阻塞行人路，姜涛表示自己不了解这件事，也不知道，回去真正了解才能给大家一个答复，但阻到任何人也不是他们的本意，作为艺人，其实也希望每一个观众开心：「每个人都会有自己感受同见解，我都唔作太多评论。」至于七师傅表示发生任何事情都好，也会养他，姜涛听罢即表示：「多谢七师傅！」

杨乐文盼与廿四味再交流

MIRROR对于在得到组合金奖，队长Lokman(杨乐文)表示得奖也开心，多谢大家支持，希望大家会继续看他们的作品，这样他们会继续做，问到今晚最开心是否跟廿四味crossover？他坦言觉得过瘾：「估唔到上到台都咁好气氛，个互动带起大家热情几好玩。」若有日后机会也希望可以再与他们交流。

卢瀚霆满意年度成绩

卢瀚霆(AL)全晚得到3个奖项成大赢家，他指得到奖当然开心，回顾去年推出过的作品，符合自己想要的歌曲路向，无论是跳唱或是慢歌，每首歌都有不同的风格：「好多谢大家支持，多谢神徒投票，好多谢上一年帮过我嘅音乐团队，尤其是Dear Jane大佬们，《你都有今日》呢首歌系自己好钟意嘅歌，曲风上同团队都系未试过，终于可以圆到一个小梦想，就系Dear Jane前辈佢哋帮我做歌。」AL谓日后若Dear Jane得闲，希望也可以再与他们合作。AL指很满意今年的成绩，最开心的是在颁奖典礼中看到很多的神徒，看到他们见到自己开心，自己也很满足，自己也会努力做好今年的音乐，现在也开始筹备下一轮的歌。

卢瀚霆失金奖听唔到嘘声

提到他去年获「年度男歌手」金奖，但今年只得银奖，AL指无论得到什么奖，也是一个额外的开心：「攞到奖唔会谂系金系银定系铜，大家钟意自己嘅作品，见到粉丝都继续支持自己，其实呢个先系最重要，攞到咩奖都好，攞到奖就已经好开心，都系好感恩。」对于他夺「年度男歌手」银奖时，台下有嘘声，似是不满他只夺得银奖，AL指听不到，自己也不会不开心，因为得到奖已经很开心。

周汤豪耳机失灵卢瀚霆险独唱全首

对于刚才与周汤豪表演的时候，对方突被工作人员示意返回后台，AL解释是对方的耳机没有声音，所以要马上返回后台处理，自己当刻只知道应该是技术上的问题，因为对方第一段副歌也还未出来，有担心自己要一个人唱完整首歌，所以自己一路跳，一路也有留意他是否有出来：「我有心理准备要自己一个唱晒，但好好彩搞掂咗，最后出返嚟，就完成咗，但我都好唔好意思，头先喺后台我都同佢讲咗好多次唔好意思，咁难得可以邀请到佢嚟做一个表演，但唔系最完善嘅表演，所以都同佢讲声抱歉。」又透露其实早在两三年前已跟对方倾过合作计划，不过当时因时间不合，所以未能合作，今次有好的契机促成合作，之后希望也可以再跟对方有合作的机会。

吕爵安不能控制李佳芯演《长假》

吕爵安(Edan)在出场表演时，咪高峰最初没有声音，他指当刻有听到自己的声音，笑言后来才知道咪高峰没有声，看到台下大家很high，心想为什么大家那么supportive，后来才知道原来没有声。对于出事后有网民指因幕后有人不喜欢他，Edan笑说：「咁犀利呀？要检讨吓㖞，好彩佢又肯开返（咪）俾我！咁都未憎得我好尽！我觉得现场live就有啲咁嘅意外，当然唔希望会发生，唔会希望影响到表演，希望之后唔会，同埋我会检讨吓自己！哈哈！」对于他演港版《悠长假期》，不过女主角李佳芯日前出席活动时表示仍未落实，他指这不是自己能控制，但初步大家也有共识，也需再倾剧本，所以大家要等消息。

陈卓贤失落男歌手唔失望

陈卓贤（Ian）今年失落男歌手奖，问到是否感失望？他指自己OK，虽然他得到「唱作歌手」奖，但他坦言写歌不是为了攞奖，稍后亦有很多歌会推出，希望大家会支持，无论这些歌是否有奖也希望大家听，因为里面有一些自己想表达的讯息，Ian将在7月于启德开骚，日前演唱会门票火速售罄，他表示要多谢大家支持，现在尽力争取加场。

江𤒹生王智德赞许志安劲

江𤒹生(AK)与王智德(Alton)跟许志安又唱又跳，两人表示好开心，AK坦言希望下次可以约对方食饭，因为今次排练的时间不多，但开心今次可以和前辈合作，又透露跳唱表演其实是许志安拣选，Alton谓今次彩排了三日，但觉得大家的交流比自己想像中多，排练前后大家也会倾偈，问到是否觉得安仔好劲识得唱他们的歌？AK说：「佢梗系劲啦，佢唱嘅时候我都有好留心听，同埋佢跳《REBOUND》时，好开心同佢可以有一人一part嘅solo。」Alton亦坦言开心对方看见自己也会主动走来闲谈。

MIRROR今上商台破冰

另外，提到MIRROR今日将会上商台宣传团歌，对于正式与商台破冰，姜涛表示没有冰。又提到李启言（阿Mo）爸爸日前因病离世， Lokman表示要给予他们空间，亦觉得任何人也要给予他们空间。

