刘颖旋搣甩花瓶污名被赞靓女又好波 176cm身高被封「最强Body」 网民揭发双手隐藏秘密武器

28岁的TVB女星刘颖旋，近日她以队长身份率领「明星篮球精英队」远赴广州，参与《明星篮球精英队表演赛》，在赛场上大放异彩，展现了强大的篮球实力。刘颖旋自2016年参选香港小姐勇夺亚军及最上镜小姐后，凭借其176cm的模特儿高䠷身材与健康性感的形象，一直深受粉丝爱戴，然而这位女神不仅仅拥有亮丽外表，更隐藏著令人惊艳的运动细胞，被封为球场上的「最强Body」。

刘颖旋个人独得25分表现非凡

近日于广州举行的《明星篮球精英队表演赛》中，刘颖旋与张振朗、罗天宇、何广沛等一众艺人队友，迎战由前中国男篮国手孟铎领军的强劲对手。面对专业级的挑战，身为队长的刘颖旋丝毫没有怯场。从网上流传的影片可见，她在赛前热身时，无论是运球的节奏感，还是投篮的姿势，都显得有板有眼，架式十足。比赛开始后，她更是火力全开，在球场上积极跑动，灵活走位，不仅多次在外线命中关键三分球，其切入、传球也极具威胁，完全不像一位平日忙于拍戏的艺人，倒像是一位经验丰富的篮球健将。最终她凭借一人独得25分的超凡表现，不负众望地成为队中的MVP。

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网民揭刘颖旋戴美甲落场打波

赛后刘颖旋在社交平台上，谦虚地将功劳归于团队合作，感谢队友的努力和观众的热情支持。然而，她的精湛球技早已在网络上掀起热议。不少眼尖的网民从影片中发现，刘颖旋的运球和投篮姿势非常标准。事实上刘颖旋在学生时期，便曾是篮球队的成员，难怪球技如此出色，更有趣的是，有网民放大细节，惊讶地发现她「还戴著美甲打球」，却丝毫不影响其发挥，纷纷赞叹「太厉害了」、「好喜欢她，运动叻又靓女」。

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