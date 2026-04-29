古天乐传秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老尸》 疑结伴到韩国睇GD？

影帝古天乐（古仔）近日被传隐婚生子的消息在网上闹得沸沸扬扬，虽然古天乐日前以「其他一律嘅杂音，我都唔会回应」来应对传媒追问，但传闻未有平息，反而愈演愈烈。网民发挥「柯南」精神，将传闻中的女主角进行大起底，指出古天乐的疑似另一半，是千禧年代曾活跃于影坛的女演员林淑茵（Gloria Lam）。

林淑茵曾为演员与圈中人稔熟

根据资料，林淑茵曾在1999至2000年间参演过数部香港电影，包括《街女》、《黑血》、《逆我者死》、《山村老尸》及《人肉玩具》等，多为低成本制作。其中，她在恐怖片《山村老尸》的戏份较多，饰演一名被鬼上身的少女，当年样貌清纯，有网民指其外貌与洪卓立前女友刘沛蘅（Hillary）有几分相似。

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林淑茵和蔡一智太太为闺密

虽然林淑茵已淡出幕前多年，但从其社交平台可见，她与圈中人关系密切。她与草蜢成员蔡一智的太太周雪芳是闺密，网上有多张二人合照，关系相当要好。此外，袁咏仪（靓靓）也曾对她的帖子按赞，可见其社交圈子不乏明星。

林淑茵和古天乐多次巧合同场

网民抽丝剥茧，从林淑茵的社交平台发文整理出多个「巧合」，认为是二人秘密交往的证据。首先，有网民发现，在一些朋友聚会的合照中，古天乐与林淑茵曾一同出现，虽然在大合照中二人并无亲密举动，但同场已引发联想。

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林淑茵发帖多次标注贝沙湾

更甚者，二人的生活及旅游足迹被指有著惊人的重叠。古天乐居于贝沙湾，而林淑茵的帖文也经常在贝沙湾打卡。此外，古天乐在曼谷设有公司，林淑茵亦频繁飞往泰国，并在帖文中称当地豪宅为「sweet home BKK」。有网民更整理出二人在2019年至2025年间，曾于相同时间点现身成都、伦敦、康城甚至越南，质疑「除非她是狂粉，不然这样重复率太高了吧？」

林淑茵：最爱都在身边

蛛丝马迹亦体现在衣著和传情达意上。林淑茵曾分享一张将相中人样貌全部遮盖的聚会照，并写道「最爱的都在身边」。有眼尖的网民发现，当中一名身穿黑色Polo上衣的男士，其衣著与古天乐曾穿过的一件Polo衫几乎一模一样。而在古天乐监制及主演的电影《明日战记》上映时，林淑茵曾在网上留言「特别的 proud of U」，被解读为对古天乐的支持与骄傲。

林淑茵古天乐结伴睇GD？

另外，去年三月古天乐被拍到在韩国欣赏G-Dragon（GD）演唱会，当时身边有一名女子相伴，一度被误认为是GD的姐姐。巧合的是，林淑茵亦曾分享了在韩国看同一场演唱会的照片。如今网民怀疑，当时陪伴古天乐的神秘女子正是林淑茵。

CP粉攻击引发风波

这次传闻的起点，源于古天乐与宣萱这对经典萤幕情侣的「CP粉」。有网民在Threads上留言，指古天乐有稳定交往十多年的圈外女友，并公开了林淑茵的社交帐号。部分激动的粉丝涌入其页面留言攻击，最终导致林淑茵将帐号转为私人，并将头像换成一张「精神健康热线」的网页截图，似在表达无声抗议。