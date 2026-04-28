蔡卓妍林俊贤结婚丨《星岛头条》独家捕获阿Sa老公Elvis行踪 婚礼于泰国秘密举行获亲友见证

蔡卓妍（阿Sa）今日（28日）无预警在社交平台宣布结婚，与健身教练男友林俊贤（Elvis）拉埋天窗。蔡卓妍与林俊贤在IG上载婚照，并甜蜜写道：「恭喜我嫁你，恭喜你娶我，以后请多多指教」，宣布再做人妻。今日《星岛头条》亦独家拍到新婚人夫林俊贤的行踪，据知二人早前于泰国举行婚礼。

蔡卓妍与林俊贤泰国举行婚礼

《星岛头条》收到独家消息，蔡卓妍其实与健身教练男友林俊贤（Elvis）结婚已有一段时间，两人当时远赴泰国举行婚礼。今日《星岛头条》独家直击林俊贤现身位于中环的健身室，下午2时许他由健身室出来前往附近银行，他在等候柜位期间一直看手机，银行职员跟他相当熟络彼此有讲有笑，他遇到熟人亦友善打招呼。

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林俊贤与蔡卓妍结婚多谢记者祝福

林俊贤在银行逗留半小时才出来，见到记者上前拍照，他一脸错愕，听到记者讲恭喜，他不知所措带笑挥手想避开镜头，当记者提到终于与蔡卓妍拉埋天窗，他连声讲多谢立即折返银行，相隔十分钟后才出来并登上电召车，礼貌向记者表示不惯面对很多人讲话，追问到婚礼详情，他也只连声讲多谢，没透露婚礼和蜜月地点等细节。

林俊贤其后开车驶回原本只需步行往返的健身室，当落车见到记者尾随，他不禁苦笑，问到新婚即开工是否要努力揾钱养老婆蔡卓妍，他笑言要勤力工作，今日不见他手上戴婚戒。

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蔡卓妍情定星级教练林俊贤

现年43岁的蔡卓妍与年轻10岁的健身教练林俊贤，去年传出恋情，今年1月蔡卓妍大方认爱。据知两人因运动结缘，感情发展一日千里，早已展开豪宅同居试婚生活。林俊贤是中环星级健身教练，时薪高达2000港元，月入近10万，事业有成。他热爱运动，除了健身，还喜欢行山、打网球，与蔡卓妍志趣相投。虽然在财力上不及蔡卓妍，但两人「讲心唔讲金」，早已认定对方。

蔡卓妍的经理人霍汶希（Mani）早前亦向传媒证实婚讯，表示蔡卓妍在挚爱亲朋的见证下完成人生大事，但对婚礼细节则不便透露。

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