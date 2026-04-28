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蔡卓妍阿sa无预警宣布结婚 晒婚戒甜嫁小10岁健身教练林俊贤：以后请多多指教

影视圈
更新时间：12:49 2026-04-28 HKT
发布时间：13:16 2026-04-28 HKT

43岁的阿Sa蔡卓妍于2026年初大方承认与细10岁的健身教练林俊贤（Elvis）相恋，两人已相识并拍拖数月，感情稳定并进入同居试婚阶段，双方已见家长。今日蔡卓妍在无预警下贴上婚戒宣布结婚：「恭喜我嫁你、恭喜你娶我，以后请多多指教。」对于阿Sa蔡卓妍结婚，霍汶希（Mani）说：「当日所有最爱佢嘅人、最close的挚爱亲朋包括我，都喺现场见证。其他唔方便透露。多谢大家嘅祝福，阿Sa一直都被好多人疼爱，亦都会越嚟越幸福。」

钟欣潼好激动好感动恭喜最佳拍档

钟欣潼亦说：「恭喜我个最佳拍档，好开心系生活中佢终于揾到一个最佳拍档！由第一日听佢同我讲，我就好激动好感动，而家讲返都系好感动，祝佢哋新婚快乐！白头到老永结同心，快啲生个bb啦。」

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阿Sa蔡卓妍霸气认爱称感情稳定

阿Sa蔡卓妍自与「百亿富三代」石恒聪分手后，一度传出二人复合，但去年传出有新恋情，被指与年轻她10岁的健身教练林俊贤拍拖，其后阿Sa蔡卓妍霸气认爱表示：「你们可以删去绯闻两个字！」她又直言目前很幸福，现时感情稳定，觉得开心便可以。

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