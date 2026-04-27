《寒战1994》首映9大影帝行红地毯  周润发拖发嫂咀爆郑裕玲  梁家辉传承刘俊谦  郭富城笑爆全场

人气电影《寒战1994》今日（27日）于戏曲中心全球记者会及晚上的首映礼。9大影帝包括周润发、郭富城、梁家辉、刘俊谦、吴慷仁、谢君豪、郑则士、太保、白只，联同吴彦祖、廖子妤、王丹妮、Aidan Gillen、陈以文、陈家乐、彭敬慈、朱鉴然、谭旻萱、何启华、杨乐文、邱士缙、魏浚笙、杨天宇、高海宁、麦沛东、陈湛民、陈伟雄、张达伦、栢天男等出席，可谓星光熠熠。郭富城因塞车迟到，及时在记者会访问环节现身。

周润发携发嫂压轴现身红地毯

大会特意设红地毯环节，发哥携发嫂压轴现身。红地毡上，城城亲民为影迷签海报，发哥也为影迷举机自拍，发嫂藏于发哥身后不入镜。众演员在红地毯大合照时，发哥与城城、梁家辉主动让出头排C位予陈以文、郑则仕及白只。吴彦祖、刘俊谦不断互让较中间位置，二人扭抱一团。

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周润发对郑裕玲又揽又锡

大会司仪请「男神组」合照包括周润发（发哥）、梁家辉、吴慷仁、吴彦祖、刘俊谦、及导演梁乐民等，由于发哥和梁家辉事前已经拖着手上台，Aidan Gillen一上台即走到梁家辉与发哥中间，但发哥即时避开并走到梁家辉的左手边将位让出给Aidan Gillen，发哥要继续紧贴着梁家辉。之后全体大合照时发哥带头坐在台前让记者更方便影相，其后他先拿出手机与一众演员玩自拍，之后再与传媒自拍，期间因灯光问题，发哥大呼被传媒遮挡射灯光线，又要求大家「笑吓啦！」场面搞笑，发哥最后吻了担任记者会主持的Do姐（郑裕玲）。

梁家辉大赞刘俊谦演出精彩

记者会上，Do姐问梁家辉是否觉得在戏中饰演他年青版的刘俊谦样子很似他？他表示，上次记者会已讲过，自己看完《寒战1994》开始怀疑人生，他的演出实在太精彩，这次最开心是可以三位元老级人马再参与《寒战》宇宙，导演很醒目，继续铺排95、96、《寒战III》及《寒战IV》等，梁家辉说：「今日最开心的一件事，是见到我一班旧伙计，原来我在《寒战》所牺牲的一班人，在1994时是这样子的。」

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梁家辉不欲给刘俊谦压力

既然大赞刘俊谦的演技，即被问到刘俊谦是否有机会明年接他的棒夺得香港电影金像奖「最佳男主角奖」？梁家辉说：「上次已说过，他这么年青的演员，虽然我赞他，但我赞错了，因为大家还未看这套电影，看了这套电影大家自然会知，不要给予年青人那么大压力。发哥有说过，见到我们真的做到一些事传承下去最重要，不要谂这些事，他已经做过影帝。」刘俊谦即表示自己曾夺得「电影评论学会」的最佳男演员奖。梁家辉续说：「真的不要给予压力第二、第三梯队。」在旁的发哥即说：「若然刘俊谦入围，你做颁奖嘉宾，若吴彦祖获提名，我做颁奖嘉宾。」

郭富城一席话笑翻全场

《寒战》系列电影中，暂时唯一没有年青版的只有郭富城戏中所饰演的角色「刘杰辉」，问他可有心目中的人选？郭富城表示，这问题交给导演及编剧处理。梁家辉即对他说：「你是香港最年轻的警务署长， 1994年你还未入学堂。」导演梁乐民表示，已经有这条线写好了剧本，但要找到这么靓仔年青又要认可的人选才可以。郭富城对导演说：「我可以饰演自己年青版。」引起全场大笑。

周润发：我埋街饮井水

提到今次的经典对白，发哥即说：「此时此刻就是当年当日」，又笑指自己是「埋街饮井水」，因电影太精彩，所以电影方找他演的时候是非常开心，就像有人掘了井水放在你面前让你饮一样，更开心是相隔10年后仍然有那么多人喜欢这部电影，再回来演1994和1995，他认为最重要是这个工业可承传、薪火相传，拍戏是辛苦，但仍然见到他们挨到这样子，仍然存在，证明好挨得，继续努力。发哥更站起来向身后的后辈做半鞠躬姿势。Do姐则说：「你都要继续喺度呀。」周润发即回她说：「我拍到最后尾那天啰，鞠躬尽瘁，好多人都说宁愿死在片场，所以我成日锻炼身体跑步，100岁都仲跑得，即演戏演到100岁都得。」他即叮嘱梁家辉不要喝那么多酒，否则不能拍戏拍到100岁，梁家辉则搞笑地扁晒嘴。郭富城则指很开心和他们合作获发哥锡锡。

周润发：演员是一命二运三风水

提到如何鼓励后辈，发哥指做演员是一命二运三风水，有人可能是揸住滑浪板跳出去就比浪冚死，亦有人可乘风破浪，所以做演员真的靠运，而他亦指有人可能练习三个月，出去就一枪被打死，大家只是看到演员的风光，不会看到他们在背后的付出，然后他即以郑裕玲作比喻说：「她曾被称为「郑九组」你估好过瘾，死咁滞㗎，你睇佢而家瘦到橡筋绳咁，又冇啖好食，几辛苦！」而他更指，很靠天时地利人和，自己出来后Do姐就找到子华神，好犀利，梁家辉表示当年Do姐是「郑九组」的时候，自己就是「梁十三」，不过自己不会用个「苦」字来形容，因做戏过程中得到满足感和快乐。而郭富城感到，无论是香港电影或是全世界的电影也好，在这一行所有台前幕后，最重要的是「团结」：「只有团结才有机会令到一些新演员有空间去发挥，等大家可以睇到他们的演出，等我们有多些机会，给予我们身后边的演员继续拍电影。」记者会完结前，发哥叫Do姐为电影行业给予意见，Do姐听后即表示自己已转型，不敢畀意见，之后发哥笑言希望新的IP可找Do姐。

影后廖子妤跟吴慷仁及谢君豪多对手戏

谢君豪演绎第四代富家子弟，特色是经常说「香港，从来我话事！」这句话挂在口边，难忘是每次要花3小时化妆，导演说要帮他制作出似他又不似他的样子，最终制作了宠物装出来。廖子妤在戏中饰演谢君豪的妹妹，她表示拍摄时心情紧张，与吴慷仁及谢君豪最多对手戏，每日有一种上堂的感觉，在吸收他们的演技。陈家乐在戏中饰演廖子妤的丈夫，戏中被绑架，他笑指，大家很难看到他的演技，因为被绑架时要发挥浑身解数大家才能看到。杨乐文在戏中饰演枪械专家，令他最难忘的是场景和道具，让他有走进博物馆的感觉。杨天宇在戏中饰演飞虎队队长，最难忘是与刘俊谦在巨型绿幕前雨中打斗。吴彦祖表示，由于这套电影强劲，所以很期待返港与几代艺人一起拍摄，所以一口应承，最大挑战当然是广东话对白，这次拍港产片感觉就像很久没有见的朋友再次见面，加上他是拍港产片出身，这次感觉就像回家一样。

导演梁乐民：《寒战1995》已完成

导演梁乐民被问及若《寒战》再推出电影，会往「3」还是「1995」方向？他坦言《寒战1995》已完成，现在正剪辑中，希望今年可跟大家见面。问到发哥、梁家辉哥及郭富城在一起时都放松和自在，跟大家的距离也很近？发哥指拍摄时大家做什么都是在一起，基本上没有什么秘密，各人对大家也很好，就像家人一般，发哥说：「我们不晓得10年后我们会不会再见，所以每人每一秒都是很珍惜，要再拍的时候，可能20年了，再见我已经90岁了。」发哥讲完之后，也搞笑地叫郭富城和梁家辉每人锡他一啖，两人即锡了他的脸。

