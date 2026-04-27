87岁「御用工人」梁爱瘦骨嶙峋近照曝光 罹患胰脏癌体重跌至70磅 丧夫丧子晚年入住老人院

87岁的梁爱，入行逾半世纪，有「御用工人」之称，去年她不幸确诊胰脏癌，但她选择以豁达态度面对，拒绝化疗，决意与癌共生。然而，病魔的侵蚀使其身体状况急转直下，体重更一度暴跌至不足70磅，变得骨瘦如柴，令人痛心。由于患癌后，她已无法自理生活，梁爱现时入住深圳一家老人院接受照顾。从其好友杨绍鸿分享的探病照中可见，梁爱虽然身形极度单薄，坐在轮椅上显得非常虚弱，但仍可与昔日朋友聊天，杨绍鸿在社交平台表示：「你唔止坚，仲系好强！总之你一定要加油！」又呼吁所有朋友为她打气。

梁爱入行逾半世纪专演工人角色

回顾梁爱的一生，其经历之坎坷，远超电视剧本。她出身贫寒，童年时更被亲生父母弃养，辗转成为一个富裕家庭的养女。然而，寄人篱下的生活并不好过，小小年纪的她不甘忍受欺凌，在12岁时毅然离家出走，自此展开独立又艰辛的人生。长大后，梁爱投身演艺圈，凭借其朴实的形象，成为了观众熟悉的甘草演员，而且被称作「御用工人」。在事业发展期间，她与著名导演左几相恋结婚，可惜好景不常，一场六七暴动彻底改变左几的导演事业，最终更以破产收场，令全家生活陷入前所未有的困境。

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梁爱移民加拿大遇丧夫丧子双重打击

面对香港事业的失败，梁爱一家决定移民加拿大，期望在异国他乡重新开始。但在陌生的国度里，梁爱先是经历了丧夫之痛，与她共度患难的老公左几不幸离世。这份悲伤尚未平复，另一场毁灭性的打击再度降临，她的儿子因隐性心脏病突然病发猝死，丈夫与儿子离世的双重打击，让梁爱的世界几近崩溃

梁爱回流返港拒靠儿孙

梁爱最终选择独自回流香港。据她过去透露，远在加拿大的孙仔曾多次邀请她留下，希望与她同住，共享天伦之乐。但梁爱考虑到香港的生活更为便利，加上她独立惯了，最终婉拒了儿孙的好意，选择回港独居，但去年又不幸患上胰脏癌，生活难以自理，最终选择入住深圳老人院，从她被弃养到丧夫丧子，再到如今的癌魔缠身，她均以乐观豁达心情面对，不少网民纷纷为她集气，希望她能重拾健康。

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