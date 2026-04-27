前「TVB咪神」白云核弹级上围征服内地网民 被赞撞样港产一线女星 获封「富人的天堂」

现年38岁、前TVB「咪神」白云（Snowy），自2016年在综艺节目《五觉大战》中凭借出众身材担任「让唔猿」而备受瞩目。自2021年与富二代前夫离婚后，她的感情生活一直成谜，但作风大胆的她早前曾公开表示不介意姊弟恋，并鼓励欣赏她的男士主动出击。近日，白云在内地出席活动时以一身超级性感造型亮相，相关影片随即在内地社交平台热爆，成为全城焦点。

白云内地「露前又露后」

活动当天，白云化上精致妆容，颜值爆灯，瞬间吸引了全场目光。她身穿一袭白色连身裙，设计极尽巧思，完美演绎「露前又露后」的性感美学。正面的超低胸剪裁，让她傲人的澎湃身材一览无遗；而背后更是风光无限，几乎整片雪白滑溜的玉背都展露人前，从白云的衣衫设计可看到她是真空上阵，极致的视觉震撼令人看得血脉沸腾。

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白云受内地网民大赞

相关影片被分享至小红书后，立即引发内地网民暴动式留言，狂赞她的美貌与身材。网民纷纷表示，白云的状态完美呈现了「美人该有的样子」，更有留言称赞她是「富人的天堂、穷人的奢望」，形容她的魅力非凡。

白云被指撞样蔡卓妍

有趣的是，不少网民认为白云与香港一线女星蔡卓妍（阿Sa）撞样，也有人认为她兼具韩国女星李英爱和香港女神温碧霞年轻时的风采，可见其美貌得到了极高的评价。从网民的热烈反应看来，白云此次的性感出击无疑取得了巨大的成功。

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