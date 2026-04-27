Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前「TVB咪神」白云核弹级上围征服内地网民 被赞撞样港产一线女星 获封「富人的天堂」

影视圈
更新时间：20:00 2026-04-27 HKT
发布时间：20:00 2026-04-27 HKT

现年38岁、前TVB「咪神」白云（Snowy），自2016年在综艺节目《五觉大战》中凭借出众身材担任「让唔猿」而备受瞩目。自2021年与富二代前夫离婚后，她的感情生活一直成谜，但作风大胆的她早前曾公开表示不介意姊弟恋，并鼓励欣赏她的男士主动出击。近日，白云在内地出席活动时以一身超级性感造型亮相，相关影片随即在内地社交平台热爆，成为全城焦点。

白云内地「露前又露后」

活动当天，白云化上精致妆容，颜值爆灯，瞬间吸引了全场目光。她身穿一袭白色连身裙，设计极尽巧思，完美演绎「露前又露后」的性感美学。正面的超低胸剪裁，让她傲人的澎湃身材一览无遗；而背后更是风光无限，几乎整片雪白滑溜的玉背都展露人前，从白云的衣衫设计可看到她是真空上阵，极致的视觉震撼令人看得血脉沸腾。

相关阅读：前「TVB咪神」白云亲解「又大了」之谜  超澎湃上围震撼七星岩  汹涌弹跳目不暇给

白云受内地网民大赞

相关影片被分享至小红书后，立即引发内地网民暴动式留言，狂赞她的美貌与身材。网民纷纷表示，白云的状态完美呈现了「美人该有的样子」，更有留言称赞她是「富人的天堂、穷人的奢望」，形容她的魅力非凡。

白云被指撞样蔡卓妍

有趣的是，不少网民认为白云与香港一线女星蔡卓妍（阿Sa）撞样，也有人认为她兼具韩国女星李英爱和香港女神温碧霞年轻时的风采，可见其美貌得到了极高的评价。从网民的热烈反应看来，白云此次的性感出击无疑取得了巨大的成功。

相关阅读：「咪神」白云细码比坚尼谷出澎湃上围 S形曲线搭坚挺蜜桃臀 欢迎男士主动进击

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
丽晶花园「请人难」聘外劳保安 业主反应大 法团：相对年轻、广东话对答如流
丽晶花园「请人难」聘外劳保安 业主反应大 法团：相对年轻、广东话对答如流
楼市动向
6小时前
李泳豪深夜发文悼亡母：妈我好想你 曝光施明珍贵照片承诺照顾李家鼎 颓爆开工面色发黑
李泳豪深夜发文悼亡母：妈我好想你 曝光施明珍贵照片承诺照顾李家鼎 颓爆开工面色发黑
影视圈
6小时前
草蜢演唱会丨蔡一杰首揭患脑癌细节 切7cm脑瘤后得知扩散晴天霹雳：继续揾方法医
03:58
草蜢演唱会丨蔡一杰首揭患脑癌细节 切7cm脑瘤后得知扩散晴天霹雳：继续揾方法医
影视圈
14小时前
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
旅游
5小时前
谢贤再被爆「爷孙恋」秘闻 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收谢婷婷珠宝附「归还通知」
谢贤再被爆「爷孙恋」秘闻 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收谢婷婷珠宝附「归还通知」
影视圈
12小时前
郑欣宜激瘦传出战《歌手2026》正式复工 曾传大肚秘婚停工3年 已继承沈殿霞6千万遗产？
郑欣宜激瘦传出战《歌手2026》正式复工 曾传大肚秘婚停工3年 已继承沈殿霞6千万遗产？
影视圈
5小时前
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始申请！最高$2700买冷气机/热水炉/雪柜/洗衣机  即睇申请资格+教学
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始！合资格65岁以上长者可获最高$2700（附申请教学）
生活百科
8小时前
外劳保安「进驻」九龙湾丽晶花园 法团称广东话对答如流、年轻反应好 吁「放下偏见」先观察表现
外劳保安「进驻」九龙湾丽晶花园 法团称广东话对答如流、年轻反应好 吁「放下偏见」先观察表现
社会
6小时前
海港屯门新店开张优惠！新店限定$29.8点心孖宝 晚市烧鹅、乳猪$68
海港屯门新店开张优惠！新店限定$29.8点心孖宝 晚市烧鹅、乳猪$68
饮食
8小时前
沈集成赛后即拿「浪漫勇士」心爱的红萝卜入马房喂牠。（图片来源：hkjcracingsports IG）
沈集成奖励「浪漫勇士」
马圈快讯
8小时前