赌王四房大仔何猷亨跟新女友亲密互动  女方仙气近照曝光  甜蜜满泻尽展大家闺秀气质

现年32岁、已故赌王何鸿燊的四房儿子何猷亨，自今年元旦日认爱后，感情生活一直备受瞩目。近日，一张他与新女友的最新甜蜜合照在网上流出，相中两人如胶似漆，互动亲密闪爆网民，再次成为城中热话。

何猷亨跟新女友如胶似漆

在最新曝光的照片中，何猷亨携女友出席一个较为正式的场合。他身穿笔挺西装，流露出幸福的笑容，而他身旁的女友则以一袭优雅的黑色长裙示人。照片捕捉到两人旁若无人的亲密瞬间，只见何猷亨从后方亲暱地搂著女友，头下意识地靠向女方，脸上挂著藏不住的甜蜜笑容，尽显热恋中的浓情蜜意。他的手轻轻搭在女友的身上，身体语言充满爱意，羡煞旁人。

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何猷亨新女友颜值极高

这位成功掳获何猷亨的新女友，颜值极高，拥有一头乌黑亮丽的长发，五官清秀，气质既清纯又大方，在镜头前展现出从容的微笑，浑身散发著大家闺秀的脱俗气质，外貌绝不逊色于何猷亨过往的任何一位绯闻女友。

何猷亨曾传倾情刘佩玥陈凯琳

回顾何猷亨的恋爱史，可谓相当丰富，历任女友及绯闻对象均是女神级人马。他曾于2015年传出积极追求当届港姐冠军刘佩玥及陈凯琳，更被指驾跑车探班示爱，但两段绯闻均未有结果。同年，何猷亨因与女星陈滢同游日本而令恋情曝光，女方更一度获安排入住四太梁安琪名下的豪宅，备受宠爱。可惜这段关系仅维持了半年便告终。分手后，两人再见亦是朋友，关系良好，陈滢亦有出席赌王丧礼，一度传出复合，但双方均未承认。

陈滢罕爆跟何猷亨拍拖秘密

陈滢曾早前在访问中罕有地剖白，指当年与何猷亨的恋情受到外界过度关注，压力巨大，形容「太Hurt到我所有嘢，令到我好冇安全感同自信」，从而对公开恋情产生恐惧。她强调压力并非来自何家，而是外界的目光。她表示，两人分手后仍是会互相关心的好朋友，并对恋情告终不感可惜。

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