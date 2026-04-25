李启言父亲离世丨李盛林牧师病友家属发文忆述Mo爸最后时光 曝光与李太病房对话内容

在MIRROR 2022年红馆演唱会事故中严重受伤的舞蹈员李启言（阿Mo），其父亲李盛林牧师今日（25日）传出病逝噩耗，牧职神学院已证实此消息。噩耗传出后，一位曾与李牧师同房的病友家属在社交平台Threads上发文，忆述与李牧师夫妇相处的点滴，并对其离世消费者感到突然及难过。

病友家属忆述李盛林牧师最后时光

该名家属在帖文中表示，其丈夫因病入住仁安医院，而李盛林牧师正是其丈夫的邻床病友。她忆述，今早（25日）约10时到医院时，「买旗」后还特意想与李盛林牧师分享。她表示，当时自己还对李太说，希望李盛林牧师能像她前奶奶一样，住院几个月后便能康复出院。她离开时，还与戴著氧气罩的李盛林牧师挥手道别，未料这竟是最后一面。

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李盛林牧师偶尔与病友交谈

帖文续指，下午3时许，当她陪同丈夫完成检查返回医院时，看到李太正与一群教友在祷告，而李盛林牧师的病床已经清空。她起初以为只是转换了病房，岂料李太告知她，李盛林牧师已经安详离世。她写道：「我听到真系好难过」，并透露丈夫与李盛林牧师在入院第二周成为病友后，大家偶尔会聊天，她自己也差不多每天都会与他们打招呼。

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这位家属表示，在基督教环境成长的她，为李太在艰难时刻能有家人和教友的陪伴而感恩，并为李牧师一家祷告。她亦提及自己丈夫的疗程因身体状况而延后，流露出对家人的担忧。许多网民亦留言对李盛林牧师表示哀悼，并为阿Mo及其家人送上支持。

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