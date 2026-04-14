施明遗愿曝光 拒绝争坳最紧要系两个仔好 赴美生活曾遭黑帮追杀 难忍大仔因一事名誉扫地

李家鼎（鼎爷）前妻施明生前爱子如命，她曾在2022年7月接受YouTube节目《小肥猪周记》的访问上， 谈及当年与李家鼎离婚后，独力带着两个儿子远赴美国，期间更曾为保护儿子而被黑社会追杀，生活艰苦：「我放弃好多嘢裁培两个仔，对佢哋好大期望。」期间施明亦因为大仔李泳汉被媒体「砌生猪肉」名誉尽毁而落泪。

李泳汉李泳豪家庭纠纷成为焦点

施明的丧礼将于4月22日于大围宝福纪念馆设灵，翌日大殓仪式结束后，灵柩随即奉移富山火化场火化。自从施明上月离世后，两名儿子李泳汉和李泳豪掀起家庭纠纷成为焦点，曾撂下狠话拒绝弟妇林妤谦（Agnes）现身送殡，老窦李家鼎打破沉默揭露前妻生前疑遭长子李泳汉威吓，更直斥大仔脾气暴躁令亲母畏惧，还坦言因见不到最后一面的终身遗憾。

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施明最后访问曝光

施明早已淡出娱乐圈，专心享受天伦乐，不过她曾在2022年中月接受了黄夏蕙前经理人、现任亚视节目总监李文伟（Simon/小肥猪）的YouTube节目《小肥猪周记》专访，在访问上，施明剖白了多年来裁培儿子的艰辛，更眼眶泛红控诉大孖李泳汉当年如何被媒体「屈砌生猪肉」毁掉名誉，这次访问亦成为了她生前最后一个长专访。施明在1994年以性格不合为由单方面申请离婚，其后带了一对孖仔移民美国，不过她曾称1美国的日子并不好过，当时人生路不熟，曾致电胡金铨导演求助，没想到等了一个月后才得知对方已撒手尘寰。为了生计，她放下演员身段，试镜拍广告、做配音，加上李家鼎提供的生活费补贴，才得以度过难关：「当年呢个决定真系好勇敢，而家谂返都好惊。」最后3母子留美5年后返港，在访问上，施明亦有及带著两个幼子远走美国：「两个仔系我命根，我放弃好多嘢栽培两个仔，我对佢哋好大期望，佢钟意拍戏我畀佢拍戏，佢去读书我跟佢去读书，边个唔锡仔女，猫猫狗狗都锡佢啲仔女，何况我栽培到读完大学返嚟。」李泳汉和李泳豪返港后加入娱乐圈继续做艺人，李泳汉曾2002年向传媒自称拥有通灵的能力，用天眼看到有一段「宿世姻缘」，当时曾惹来不少热话，但施明在在访问中直指整件事是被人「夹硬砌」并激动地说：「我系做错咗啲嘢，因为佢哋接受访问我冇跟喺旁边，有啲人用唔好嘅手法去访问，成件事系屈、系『砌生猪肉』！我个仔去到现场，摆低饭盒、摆低扎花，夹硬要话呢件事发生。我个仔打俾我，讲呢件事发生紧，我叫佢俾个电话我同个记者讲。」

施明遗愿最紧要两个仔好

施明坦言曾跟相关记者在电话交涉，却换来冷嘲热讽：「讲咗一轮，佢问我：『你而家求我呀？』佢话：『你求我都冇用，我而家要点做就点做。』我话你咁样系害死佢一世！我叫阿仔即刻走，但影咗相，叫佢走都冇用啦...唔好咁样啦。」施明无奈地说：「我喺美国带住两个仔四围走，我冇咩background，冇人帮我，喺美国我畀黑社会追杀我两个仔，我四围搬屋去避，返到嚟香港我估唔到呢啲事会发生，你打烂佢饭碗冇紧要，佢可以转行，但你毁坏佢名誉，尤其呢一行，名誉好紧要，佢边度都唔使捞，何况，呢件事人好多知明屈明砌，你哋都知呢件事，但点解佢做选举时又攞返呢件事嚟打击佢，系咪想行行都冇得俾佢捞，系咪想饿死佢成家人？！」施明一度激动得讲不出说话，眼泪在眼眶打转，深呼吸了一口气续说：「你咁样糟蹋我个仔，直至最近仲有人返番起呢件事嚟讲，好多事我系过去咗，唔系一个仔，系两个仔都系咁样。你哋未接受过我访问，唔好咁样，唔好架。」平复过后，施明说：「放低咗喇，希望大家都系和睦相处。呢个世界几时都系多个朋友好过多个敌人，去边度都开开心心。我唔想再有咩争拗，最紧要系两个仔好。生命一定有限期，我想做人积多啲福报，希望留啲畀自己，有一个好晚年，可以安享晚年。呢啲福报可以令我屋企好和睦、好健康、好富裕，亦可以将呢啲福报带去畀我啲孙儿，教佢哋点积福行善。」

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施明「好熟悉的陌生人」形容与李家鼎关系

施明亦被问到与李家鼎的关系，她曾说：「一个好熟悉的陌生人，不过大家好珍惜以前大家情义，但过去咗唔需要再提。依家个心系一片空白，将来系未知之数，我系期望佢身体健康，长命百岁，继续富贵荣华，煮多啲好餸，同我好好地凑我两个仔，畀多啲机会佢哋。」李家鼎曾自认离婚是他人生中最大的失败，李家鼎离婚后，对施明与儿子照顾有加，两人不带一点仇恨，施明亦视李家鼎为亲人：「佢系我前夫，佢又系我个仔嘅爸爸，即系亲人。」有传李家鼎当年对施明仍有留恋，曾多番要求复合，不惜飞往美国求复婚，但始终未能挽回施明的心，李家鼎对施明依然疼惜。得知施明死讯后，李家鼎几乎夜夜痛哭，亦坦承未能见到施明最后一面成为终身遗憾，最后因悲伤过度暴瘦至仅剩120磅。