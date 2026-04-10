东张西望丨直击港妇街头战内地出轨夫大打出手 老公不满妻拒行房：你唔睬我，我紧系去揾啦

TVB节目《东张西望》近日报导港妇李女士（化名）控诉其内地老公利用婚姻骗取香港身份证的事件，更惊爆老公召妓、包养小三，质疑因老公在外鬼滚，使她下体受感染而痕痒须求医。在今晚（10日）最新一集的报导中，节目组更直击李女士与其丈夫在街头对质，双方情绪激动，从口角争执升级为肢体冲突，场面一度混乱。

为捉奸跟上深圳惊见老公包小三

李女士早前向《东张西望》求助，指怀疑内地丈夫对她不忠，并有预谋地利用她获取香港居留权。为求真相，李女士决心暗中追查，从观塘一直跟踪丈夫至深圳，结果发现惊人事实。丈夫不仅在内地与小三出双入对，表现亲暱，更疑似在深圳租屋包养该名小三。李女士忆述，当时她由白天等到晚上七点，终于目睹丈夫与小三拖手回来，心碎之下冲上前对质，更与小三发生激烈争执和肢体冲突，最终惊动内地公安。李女士忆述，丈夫被揭发出轨后，更挑衅地表示自己从未爱过李女士，「你以为我喜欢你这个肥女人？」直言多年来都有其他女人，甚至有召妓的习惯，言语间尽是羞辱。李女士受尽情伤，一度想寻死，并写下遗书，幸获女儿安慰才打消念头。

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街头对质爆发冲突 老公反口不认账

《东张西望》摄制队陪同李女士到其丈夫位于观塘的地盘，希望能当面对质。面对镜头，丈夫矢口否认曾对李女士动手，反指是李女士对他动手。李女士情绪激动，怒斥丈夫讲大话。李女士悲愤交加，质问丈夫是否为了香港身份证才跟她结婚。丈夫虽承认曾在内地公安局签下文件同意取消香港身份证，但返回香港后却立即反口，更指骂李女士：「你以为你是香港政府吗？你说取消就取消？」

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丈夫不满李女士拒发生关系

被问到有否出轨，丈夫用广东话口窒窒表示：「冇！你系男人，佢又系男人，你冷静我几个月，个个人都有需要，你唔睬我，我紧系去揾啦！」李女士反问：「我点冷静你呀？」丈夫表示：「几个月啦！」似乎是不满李女士拒绝发生关系。在激烈争吵中，李女士忍无可忍，突然出手掌掴丈夫。丈夫迅速挡开并抓住李女士，两人当街互相拉扯，场面火爆。丈夫最后更怒骂：「你全家去死！」然后转身离去。丈夫及后想离开现场，李女士与摄制队立刻追赶，期间二人不断拉扯，丈夫更要求李女士「唔好缠住我」。

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律师指「真实婚姻」是关键

节目亦就此事咨询陆伟雄律师意见。陆伟雄律师指出，以「夫妻团聚」为由申请单程证来港，其核心基础是「真实而持续的婚姻关系」。若婚姻关系经已破裂，入境事务处处长在审批永久居留权时，有权拒绝其申请。陆伟雄律师建议李女士应尽快收集丈夫出轨及婚姻破裂的证据，正式办理离婚手续，并将相关情况以书面形式通知香港入境处及内地公安局，以阻止其丈夫取得永久居留权。

事件发展至此，李女士身心俱疲，表示自己当初因心软和信任而「引狼入室」，如今只希望能尽快了结这段关系，并阻止对方利用她骗取香港身份的计划。

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