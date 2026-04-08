曾志伟讨债逾20年获判胜诉 邱瓈宽继承恩师遗产需赔偿 宽姐为「天后推手」养大陈宝莲儿子

曾志伟跨海追讨积欠多年的电影酬劳，今日（8日）迎来关键判决。经台湾高等法院「更一审」审理，最终改判已故知名制片人裴祥泉的遗产继承人，即其弟子、知名制片人邱瓈宽（宽姐），须向曾志伟赔偿约5700万元新台币（约1400万港币）。这宗缠讼多年的讨薪案，经过多番转折，如今的判决让曾志伟取得胜诉。

曾志伟为电影酬劳追讨逾20年

这宗官司源于曾志伟早年在台湾拍摄多部电影的酬劳。他将在台湾的全部演艺报酬，全权委托给当时的资深制片人裴祥泉处理。双方曾在2003年进行结算，确认裴祥泉应支付给曾志伟约1400万港币，但这笔款项直到2015年裴祥泉因病去世，都未能归还。裴祥泉离世后遗下超过一亿三千万新台币（约3200万港币）的遗产，并以代笔遗嘱方式，将全部财产交由其爱徒邱瓈宽继承。

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曾志伟法律追讨之路一波三折

曾志伟自2018年起正式提起诉讼，但过程一波三折。台北地方法院一审时，曾志伟被判败诉；然而，上诉至高等法院二审时，案情出现逆转，改判曾志伟胜诉。案件经最高法院废弃发回更审后，曾志伟将邱瓈宽追加为共同被告。如今判决出炉，法庭再次认定曾志伟胜诉，并由邱瓈宽承担起这笔千万港币的赔偿责任。不过，全案目前仍可再上诉。

「宽姐」邱瓈宽被誉为「天后推手」

在此案中被判决需赔偿的邱瓈宽，是华人演艺圈中极具份量的幕后推手，人称「宽姐」。 她不仅是王牌经理人，也担任电影制片与导演，以其豪爽直率的风格和广阔的人脉著称。早年她跟随朱延平导演从场记做起，一路晋升至制片，后来更将事业版图扩展至艺人管理，成功捧红王菲、那英等天后级巨星，被誉为「巨星推手」。

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曾志伟与邱瓈宽年初齐聚晚宴？

邱瓈宽是陈宝莲儿子养母

2002年，艺人陈宝莲在上海跳楼身亡，留下仅半个月大的儿子。在众人议论纷纷之际，邱瓈宽毅然决然地收养了这个孩子，视如己出，并为他取名邱煌祎（Don Don）。 二十多年来，她独力将养子抚养成人，这段超越血缘的「母子情」，让她「有情有义」的形象深植人心。

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