金像奖2026｜章子怡凭《酱园弄．悬案》提名最佳女主角 盘点大满贯影后传奇星途与情路

金像奖2026／章子怡／最佳女主角／酱园弄．悬案丨第44届香港电影金像奖（Hong Kong Film Awards）将于2026年4月19日在香港文化中心隆重举行，届时ViuTV 99台将全程直播颁奖盛况。本届最佳女主角奖项竞争激烈，现年47岁的国际影星章子怡，凭借在电影《酱园弄．悬案》中的精湛演出，第5次获得金像奖影后提名。此前，她曾以《2046》及《一代宗师》两度封后。与她一同角逐后座的实力派演员包括：凭《水饺皇后》入围的马丽、《无名指》的许恩怡、《像我这样的爱情》的廖子妤，以及《赎梦》的陈法拉。《星岛头条》将深入剖析章子怡的传奇演艺生涯，回顾这位金像奖、金马奖、百花奖、华表奖、金鸡奖「大满贯」影后的光辉岁月与感情历程。

金像奖2026丨章子怡凭《酱园弄．悬案》提名最佳女主角

在陈可辛执导的《酱园弄．悬案》中，章子怡挑战了一个极具复杂性的角色——詹周氏。故事背景设定于1940年代的上海，她饰演一名被控谋杀并肢解亲夫的底层妇女。这位角色甚至没有自己的名字，在长年累月的家庭暴力下，最终走上极端。章子怡为此角色罕有地以短发及「毁容式」的憔悴造型示人，完美驾驭了角色内心的挣扎与层次感。她的演出被誉为充满力量与深度，此次再获金像奖提名，可谓众望所归。

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金像奖2026丨章子怡从「谋女郎」变「国际章」

章子怡的演艺生涯起点极高，堪称传奇。19岁时，她被国际名导张艺谋慧眼识中，主演电影《我的父亲母亲》，并凭此片一举夺得百花奖最佳女主角，从此「谋女郎」的身份让她备受瞩目。事业的首次重大飞跃，则是在李安执导的武侠经典《卧虎藏龙》中，她饰演的「玉娇龙」一角，以其充满叛逆与力量感的演出，成功让章子怡打入国际影坛，奠定了她「国际章」的崇高地位。

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金像奖2026丨章子怡曾获金球奖影后提名

继《卧虎藏龙》后，章子怡的国际事业扶摇直上，接连主演了《英雄》、《十面埋伏》及《艺伎回忆录》等大制作。她更凭借《艺伎回忆录》获得美国金球奖最佳女主角提名，成为全球知名的东方脸孔。章子怡的事业巅峰，无疑是王家卫执导的《一代宗师》，片中「宫二」一角让她横扫香港电影金像奖、金马奖、金鸡奖等所有重要的华语电影奖项，完成了史无前例的「大满贯」影后壮举。近年，她持续挑战自我，在《罗曼蒂克消亡史》及首部电视剧《上阳赋》中，展现了顶级演员的多样性与无限可能。

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金像奖2026丨章子怡多段恋情轰动一时

章子怡的感情生活，如同她的电影事业一样，始终是公众关注的焦点。出道初期，她与恩师张艺谋的绯闻曾一度甚嚣尘上。2004年，她与霍英东集团的霍启山当街拥吻被传媒拍到，恋情轰动全港，但这段关系仅维持两年，据传因霍家反对而结束。其后，章子怡与外籍富豪Vivi Nevo高调订婚，但婚事最终告吹，两人于2010年分手。结束跨国恋后，她与央视著名主持人撒贝宁的恋情亦曾引起热议，但有传因章子怡母亲反对而未能修成正果。

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金像奖2026丨章子怡与汪峰离婚收场

最终，章子怡在2015年情归内地摇滚歌手汪峰，两人注册结婚并诞下一子一女，共同走过了八年的婚姻生活。然而，这段婚姻在2023年10月正式画上句点。两人发表共同声明，宣布和平离婚，并承诺未来将继续以亲人身份共同抚养孩子，声明中更强调「分离不代表辜负或背叛」，以此回应外界的各种揣测。离婚后的章子怡，将更多精力专注于她的演艺事业。

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