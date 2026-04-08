吴家乐爆李家鼎私下常忧心细仔李泳豪：又畀人虾 揭李泳汉「操控论」可信性

资深艺人施明离世，触发前夫「鼎爷」李家鼎与双胞胎儿子李泳汉、李泳豪之间的家庭纠纷，事件持续引发网民热议。长子李泳汉连日公开指控弟弟李泳豪「操控」老父，甚至爆出他曾向李家鼎索取三百万元，引发「分身家」的疑云。对此，与李家鼎父子交情深厚的吴家乐，在网上节目《娱乐好好玩》中力撑李泳豪为人单纯孝顺，更揭露李家鼎私下极度痛爱儿子，经常忧心忡忡地表示怕他「又被人欺负」。

李家鼎三父子是非不断

施明离世后，李家三父子的是非不断。长子李泳汉安排母亲身后事，但李家鼎与幼子李泳豪却未能参与，李泳汉不但指控弟弟李泳豪操控爸爸李家鼎，阻止老父外出，更指施明生前没有承认李泳豪台妻的新抱身份，因此拒绝李泳豪的老婆亲临灵堂送殡。

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李家鼎常忧细仔李泳豪遭欺负

对此，与李家鼎父子相熟的吴家乐在节目中透露，李家鼎私下是一位非常疼爱儿子的父亲。他回忆道，李家鼎常向他吐露心事，言谈间充满对细仔李泳豪的关爱和担忧：「哎呀，我个仔呀……又畀人虾！」吴家乐形容，李家鼎对细仔李泳豪的疼爱是「锡到㶶」，完全不像外界看到的硬汉形象。

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吴家乐证李泳豪没有操控李家鼎

基于这份了解，吴家乐对李泳汉的「操控论」可信性提出质疑。他表示，李泳豪与父亲李家鼎的关系极好，父子情深，李泳豪本人也十分孝顺。吴家乐说：「我认识嘅豪仔，系一个好纯品嘅人，好锡爸爸，鼎爷亦都好锡呢个仔。」他认为，根据网民的留言和反应，大家心中对事件已有判断。

吴家乐更以亲身经历为李泳豪的品格作证，忆述过去拍戏时，李家鼎和李泳豪父子俩曾不收工资，主动保护他和其他演员，确保大家在拍摄骑马等危险场面时的安全，他大赞他们拥有无私的精神。他强调，李泳豪年轻时的性格火爆，但近年已经好成熟，从他对外界的回应可见，他不欲将家事放大，选择低调处理。吴家乐对好友一家陷入如此境地表示惋惜，并呼吁外界给予他们空间，希望这场家庭风波能早日平息。

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