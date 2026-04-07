75岁谭咏麟变跟车工人？ 货Van尾箱塞满纸箱挺巨腩送货只为一事 被赞亲民贴地毫无巨星架子

75岁的谭咏麟，经常在社交平台分享生活点滴，与粉丝打成一片。近日谭咏麟化身「送货员」的影片在网上疯传，片中他亲自跟著一辆白色货Van，为朋友送上极具纪念价值的红酒，亲民贴地的举动，引来网民热烈讨论。从网上流传的影片可见，谭咏麟身穿紫色运动外套、孭著招牌斜孭袋，打扮相当随性。他站在一辆白色货Van旁，兴奋地向镜头介绍：「你看这车，里面有多少货！」

谭咏麟亲自跟车送红酒给朋友

随后，谭咏麟亲自打开车门和车尾箱，只见车内空间几乎被数十个印有「ROCCA」和「40」标志的纸箱塞满，场面相当夸张，连他自己也笑称「爆晒呀！」。原来这些纸箱里装的都是他为了纪念自己「银河岁月40周年」，而推出的珍藏红酒。谭校长在片中自豪地表示，这些都是「40周年嘅酒」，并且要「亲自送俾你好朋友」，诚意十足。整个送货过程，他都亲力亲为，又跟司机及工作人员一起食饭，毫无巨星架子。

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谭咏麟多次光顾平民食店被集邮

谭咏麟的亲民作风，一直为人津津乐道，除了这次「跟车送酒」，他亦不时被网民在各区偶遇，他曾光顾一家平民面包店，并大方跟粉丝合照。谭咏麟试过在街坊面店开餐，更被安排在洗手间旁边的位置，他也毫不在意，足见其随和个性。此外，他还多次被目击现身上水金鱼舖，跟老友见面，并帮街坊签名，生活非常贴地。

谭咏麟换新发型被赞年轻有型

谭咏麟「跟车送酒」的影片曝光后，网民大赞他亲民作风，「校长成天揹著他那挎包，看起来一点都不像大明星」、「在舞台上他是明星，下了舞台他就是普通人，就是这种心态才能开心几十年」。另外，刚换了发型的谭咏麟，网民也大赞他愈来愈年轻，完全看不出真实年龄，令人羡慕。

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谭咏麟亲民作风被赞