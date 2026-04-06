金像奖2026丨Locker林家熙凭《拼命三郎》争男配角奖 曾是试当真成员 与吴家忻、Marf情路回顾

金像奖2026／最佳男配角／林家熙／Locker丨第44届香港电影金像奖将于2026年4月19日（星期日）晚上7时30分假香港文化中心举行，ViuTV 99台将会全程直播。金像奖2026最佳男配角之争相当激烈，入围者包括《UFO 离奇命案》的陈湛文、《水饺皇后》的袁富华、《再见UFO》的黄又南、《风林火山》的杜德伟，以及凭著电影《拼命三郎》首获提名「最佳男配角」的林家熙（Locker）。

金像奖2026丨Locker林家熙提名「最佳男配角」

电影《拼命三郎》故事讲述由谭耀文饰演的过气江湖大佬石三郎，出狱后与失散多年的儿子「石头」（林家熙饰）重逢。两代人在逆境之中，透过泰拳重新建立关系，并寻找自我价值。剧情围绕父子情、江湖恩怨及个人挣扎，充满戏剧张力。林家熙在《拼命三郎》中饰演的「石头」是一位叛逆青年，因打架闹事而与父亲重遇。为了投入角色，他接受了为期三周的地狱式泰拳训练，成功练出六块腹肌，体态媲美真实拳手。虽然他谦虚地表示对身形未感完全满意，但其敬业精神及在戏中的亮眼表现，已获得观众及影评人的一致赞赏。谭耀文亦称赞他虽然为人较含蓄，但内心戏演绎得相当不错。这次演绎充满层次和情感深度的角色，为他带来了金像奖「最佳男配角」的提名肯定。

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金像奖2026丨林家熙英文名Locker源于《点五步》

现年31岁的林家熙，英文名Locker源于其2016年的出道电影《点五步》。在此之前，他曾梦想成为室内设计师、空少甚至消防员，从未想过会当上演员。林家熙于中学时期在老师鼓励下首次接触舞台剧，并逐渐对演戏产生兴趣。

金像奖2026丨林家熙曾是「试当真」一员

2020年底，林家熙加入了YouTube创作团队「试当真」，凭借其独特的喜剧感，人气急升，广为观众所认识。经历了多年浮沉，户口曾只剩下数十元的低潮，如今终于凭借《拼命三郎》在影坛崭露头角，获得「最佳男配角」金像奖提名。

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金像奖2026丨林家熙曾与Kayan9896拍拖

林家熙的感情生活同样备受关注。他曾与「试当真」成员吴家忻（Kayan9896）拍拖，恋情于2021年9月公开，至2023年传出分手，其后更退出「试当真」。2024年，Kayan9896恋上「百亿富三代」马桂烽，一度被批拜金，同年宣布分手。事后林家熙被问及有否关心旧爱失恋，他表示与Kayan9896很少联络，更爆出一句「佢应该会有新作品出街」，被质疑暗寸旧爱看准时间点公布分手消息。林家熙曾被传当日与Kayan9896分手导火线是遭「戴绿帽」，他回应：「大家点样谂我又真系控制唔到嘅，冇呀真系控制唔到，所以我都冇谂。」

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金像奖2026丨林家熙与Marf拍拖感情稳定

2024年3月，林家熙公开与COLLAR成员邱彦筒（Marf）的恋情，二人感情稳定，互相支持对方的事业发展，更曾被拍到一同为开设咖啡店的计划「偷师」，被指视对方为结婚对象。