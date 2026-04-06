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正义女神丨佘诗曼拍剧疑曾被长洲街坊「问候」：黐孖筋 「原声闹人版」照出街网民疯狂重播

影视圈
更新时间：21:10 2026-04-06 HKT
发布时间：21:10 2026-04-06 HKT

TVB热播剧《正义女神》近日引发热议，剧情与一众演员包括佘诗曼、谭耀文、陈炜、周嘉洛、许绍雄、蒋祖曼及刘倬昕的演技都成为焦点。而近日网民讨论的另一热话，竟不是剧情本身，而是一段剧组在长洲拍摄佘诗曼和蒋祖曼的戏份时，有途人意外录得的「隐藏彩蛋」，当剧组正在拍摄时，一名市民在街头大叫「黐孖筋」，被现场途人录下来。到近日网民收看播出版本时，竟发现剧中有收录到街坊的「骂声」，不少网民纷纷翻看该集片段，企图寻找「彩蛋」，掀起热话。

《正义女神》剧组曾于长洲拍摄

剧集《正义女神》近日在TVB播出，早前播出的第四集中，讲述佘诗曼与蒋祖曼在长洲码头附近街道边走边谈论案情，从电视播出的画面可见，两位演员在镜头前专业地对戏，背景人来人往，气氛看似平静。不过，有网民翻出剧组拍摄该场戏时的路透影片，还原了现场的另一番景象。

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长洲街坊大闹剧组影片疯传

有传拍摄当日剧组因被质疑占用道路，引来一位路过的街坊不满，这位中气十足的街坊认为剧组阻碍了她的去路，即场发脾气，疑向工作人员及演员大声喝斥：「好巴闭呀？有无申请呀同政府？黐孖筋！」火药味极浓。虽然工作人员当时连声道歉「知道知道」、「唔好意思阻住你」，这段怒骂声除了被途人记录下来，当中部份「骂声」也被收录在《正义女神》的播出版本中。

网民不停翻睇该集揾「彩蛋」

第四集播出后，有网民特意重温，发现剧集收录了街坊一句铿锵有力的「黐孖筋」，被网民誉为「神级彩蛋」。这段影片随即在社交平台被疯传，网民反应热烈，纷纷留言：「咁先够真实，条街成日无啦啦有人嗌交啦」、「其实可以揾呢位大婶客串」，更有网民不断重看该幕片段，为剧集制造另类热话。

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