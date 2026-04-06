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何超欣、谷爱凌穿火辣比坚尼解放好身材 名媛与体坛女神性感对决 大晒跨界别闺密情

影视圈
更新时间：18:00 2026-04-06 HKT
发布时间：18:00 2026-04-06 HKT

已故赌王何鸿燊四房「最美千金」何超欣与「青蛙公主」谷爱凌，这对横跨名媛圈与体育界的顶级闺密，近日在度假时，一起分享极度养眼的比坚尼泳照，罕有地在镜头前解放火辣身材。平日形象高雅的何超欣，此次换上亮眼粉红比坚尼，其隐藏的健美曲线与谷爱凌的运动员身材形成强烈对比，让网民大饱眼福。

何超欣穿粉红色比坚尼晒惹火身材

何超欣身穿一套充满活力的粉红色比坚尼泳衣，鲜艳的色彩完美突显了她阳光、开朗的一面，与她平日沉静的学霸形象形成巨大反差。这套泳衣让外界首次窥见她令人赞叹的健美体态，照片中清晰可见她丰满上围，紧实的腹部线条和匀称的肌肉，绝非单纯的纤瘦，而是充满力量感，这身粉色战衣下的她，自信地展示著自律的成果。

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学霸何超欣跟体坛尖子谷爱凌惺惺相惜

至于奥运冠军谷爱凌则穿上一套设计极简的纯白比坚尼，纯净的色调完美呼应了她在雪场上的「冰雪公主」气质。作为体坛宠儿，谷爱凌驾驭起这套泳衣可谓毫不费力。照片中的她，尽显其作为运动员的结实身形，一双逆天长腿与零赘肉的纤腰一览无遗。

何超欣是毕业于麻省理工及清华大学硕士的顶级学霸，另一位是在18岁便夺得冬季奥运金牌、称霸体坛的谷爱凌，二人之所以能成为闺密，正源于彼此的惺惺相惜，网民都羡慕二人的闺密情。

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冬季奥运金牌得主谷爱凌美照：　

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