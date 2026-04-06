中年好声音4丨陈逸璇被淘汰 富爸爸到场支持无助赛果 10岁登《欢乐今宵》舞台画面曝光

43岁的陈逸璇（前艺名陈苑淇）在昨晚（5日）播出的《中年好声音4》中被淘汰，不少观众表示不舍。事后，她在facebook分享感想，坦言虽然不舍，但收获甚丰。她更分享父母到场支持她的影片截图，以及自己儿时已踏上TVB舞台的珍贵画面，揭示了她与音乐密不可分的渊源。

陈逸璇交歌不断被拒

陈逸璇在文中透露，参加比赛的原因是前一阵子经历了人生低潮，希望藉著重回舞台找回自己和唱歌的喜悦。她由衷感谢电视台给予机会，也感谢所有导师和工作人员的付出。

然而，比赛过程并非一帆风顺。陈逸璇大爆选歌过程比想像中困难，形容选歌的空间，比她想像中窄。她在最后一轮比赛中，曾交了十几首心仪的歌曲，却因版权问题一一被拒，当中甚至包括一首TVB自家的剧集主题曲。她表示：「整个圣诞假期，我每天都在交歌、每天都被拒绝。最后我选了《Never Enough》，不是因为它最适合我，而是因为我记得有人唱过。这首歌难度很高，我天天练习，尽了全力，可惜没有发挥到最好。」

相关阅读：中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」

陈逸璇自觉辜负家人感心痛

整个旅程中，最让陈逸璇心痛的是辜负了家人的支持。从她分享的截图可见，其父母亦有亲身到场观战，在观众席上为女儿鼓掌打气。她遗憾未能在舞台上留下一首代表作，并承诺之后会将那些在比赛中无法演唱的歌曲录制起来，放上平台与歌迷分享，以弥补遗憾。

相关阅读：谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议

陈逸璇10岁登上《欢乐今宵》舞台

陈逸璇的音乐之路起步甚早，她分享的另一张截图显示，她早在6岁便开始唱歌，更在10岁时已参加过经典综艺节目《欢乐今宵》的少年卡拉OK大赛，可见其表演欲和音乐天份从小已显露。

尽管在《中年好声音4》的旅程告一段落，但陈逸璇视之为一个新的起点。她表示，这次比赛让一个「有国际视野的平台」看见了她，肯定了其真正价值。她珍惜与战友们建立的真挚友情，并向所有支持者致谢。最后她坚定地表示：「我还在，我还会唱——会唱得更好，走得更远。我们，舞台上见。」

相关阅读：何嘉丽街边唱K冇人认得？被店主激赞歌喉劝玩《中年好声音》嬲爆：我是歌手，点会参加

陈逸璇出身富裕曾唱红《合久必婚》

陈逸璇出身于富裕家庭，父亲是保险公司高层，自小住豪宅。她毕业于美国著名的塔夫茨大学经济学系，返港后于2004年获环球唱片签约，以艺名「陈苑淇」出道，并凭著与乐坛前辈李克勤合唱《合久必婚》一曲而成名。可惜，当年「歌红人不红」，《合久必婚》虽成为卡拉OK大热，但大众对她的认知度不算高。尽管之后她推出了个人专辑并担任模特儿，但星途发展平平。经历结婚又离婚后，她近年重返乐坛，希望透过《中年好声音4》的舞台，让观众重新认识陈逸璇，但岂料仍在比赛初段已被淘汰。

谷娅溦退出《中年好声音4》评审团？