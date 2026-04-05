陈豪罕谈获TVB以3000万天价包薪传言 自爆烂蒲岁月：好厌倦 拍剧曾被高层当众喝斥

视帝陈豪（Moses）近日接受TVB官方YouTube频道节目《电视城内》访问，罕有地深入分享他出道逾20年的心路历程。在节目中，他不仅笑著回应外界盛传的3000万天价包薪传闻，更自爆初入行时的辛酸史，忆述当年拍摄古装剧《洛神》时，曾因一句对白NG高达40次，更因此激怒金牌监制梅小青。

陈豪闻天价包薪笑而不答

访问一开始，工作人员便单刀直入，询问陈豪是否真的获TVB以3000万包薪。对此，陈豪听后仅报以招牌的灿烂笑容，并幽默地回应：「我系唔会话俾你听嘅！」巧妙地避开了问题，为他的合约金额留下悬念。

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陈豪拍《洛神》NG 40次激嬲梅小青

回忆起演艺生涯的起步阶段，陈豪坦言充满挑战。他忆述拍摄首部古装剧《洛神》时，因不熟悉古文对白，吃尽了苦头。「我差不多每一句对白，都NG起码30到40次。」他更自爆当时与同剧的蔡少芬在片场打闹，结果被监制梅小青当场喝斥：「你仲玩？你同我念好啲对白！」虽然当时被骂，但陈豪表示这次经历让他深刻反省，也因此开启了他对喜剧表演的触觉。

陈豪厌倦夜生活决心建立事业

陈豪在访问中坦承，自己曾有过一段爱玩的岁月，但有一天突然顿悟，「我已经好厌倦过往嘅生活，我想为自己嘅人生做啲嘢出嚟。」自此，他戒绝夜生活，将所有精力投入到事业和个人成长中，慢慢建立起今天的成就。

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陈豪靠「老土肉酸」招数维系婚姻

如今已是三孩之父的陈豪，谈及与太太陈茵媺的婚姻生活时，脸上洋溢著幸福。他强调维系夫妻关系的重要性，认为即使生活忙碌，也必须刻意制造二人世界的浪漫时刻，「就算觉得好难好尴尬，都要做。」他列举了如预订酒店、二人旅行、拖手、亲吻和说「I love you」等可能看似老土肉酸，但他认为是必不可少的爱情保鲜法。他更指，争吵永远是伤害感情的，所以夫妻间很少吵架。

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