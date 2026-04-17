金像奖2026丨古天乐凭《私家侦探》《寻秦记》提名最佳男主角 回顾30年演艺传奇 TVB视帝变影坛大亨

金像奖2026／古天乐／最佳男主角／私家侦探／寻秦记丨第44届香港电影金像奖（Hong Kong Film Awards）将于2026年4月19日在香港文化中心大剧院盛大举行，并由ViuTV 99台进行现场直播。现年55岁的古天乐曾以《杀破狼·贪狼》荣获金像影帝，今年凭借《私家侦探》与电影版《寻秦记》两部杰出作品，双重提名「最佳男主角」，成为夺奖大热。与他一同角逐此项殊荣的包括《金童》的张继聪、《捕风追影》的梁家辉及《像我这样的爱情》的陈家乐。《星岛头条》将深入回顾古天乐出道逾30年的非凡历程，从两度荣登TVB视帝，到首夺金像影帝，再到创立「天下一」电影公司，晋身为香港演艺人协会及香港电影工作者总会的会长，展现其在香港影坛的影响力。

金像奖2026丨古天乐凭《私家侦探》、《寻秦记》提名影帝

在电影《私家侦探》中，古天乐细腻诠释了一位遭遇妻子背叛的私家侦探「欧阳伟业」，其成熟内敛的演技极具说服力，并已为他赢得香港电影评论学会大奖的最佳男演员，为其影帝之路再添筹码。而在万众期待的《寻秦记》电影版中，他重塑经典角色「项少龙」，将角色的潇洒与深情演绎得淋漓尽致，丝毫不见包袱。这是他演艺生涯中首次有两部作品同时入围金像奖最佳男主角，足见其演技的深度与广度。

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金像奖2026丨古天乐曾两夺视帝

回顾古天乐的演艺之路，可谓充满传奇色彩。他年少时曾因涉及抢劫案件，结果被判服刑22个月，但这段经历并未阻碍其星途。1993年加入TVB后，他迅速崭露头角，更在1994年获张国荣公开点名为接班人。古天乐不负众望，凭借在《刑事侦缉档案IV》及《寻秦记》的精湛演出，两度摘下TVB「最佳男主角」（视帝）大奖。其后，他转战大银幕，从《阴阳路》系列到《绝世好Bra》等商业电影均大受欢迎，并透过参演杜琪峰的《柔道龙虎榜》与《黑社会》系列，演技逐渐获得业界肯定。

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金像奖2026丨古天乐凭《杀破狼·贪狼》封金像影帝

在影坛打拼多年后，古天乐的演技日益精进，在电影《门徒》中饰演的吸毒者角色令人印象深刻，其后更凭《一个好爸爸》和《扫毒》两度获得金像奖最佳男主角提名。2017年，他在《杀破狼·贪狼》中饰演为女复仇的父亲，不仅亲身上阵完成高难度动作场面，其情感爆发力更征服了评审，终结陪跑生涯，首次荣获香港电影金像奖影帝。同年，他更凭此片横扫香港电影导演会年度大奖及亚洲电影大奖的最佳男主角，成为「三料影帝」。

金像奖2026丨古天乐创立「天下一」成影坛大亨

除了作为一名顶尖演员，古天乐更展现其商业远见。他于2013年创立「天下一电影公司」，投身电影投资与制作，致力推动香港电影工业发展。多年来，他投资了如《五个小孩的校长》、《明日战记》、《九龙城寨之围城》及《寻秦记》等多部叫好又叫座的电影，被视为新一代的影坛大亨。作为现任香港演艺人协会及香港电影工作者总会会长，他对电影界的热诚与付出有目共睹，甚至曾被向华强誉为香港电影的「最后守夜人」，赞扬他为港产片几乎押下全部身家的奉献精神。

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金像奖2026丨古天乐曾脑有瘀血短暂失明

在银幕上形象硬朗的古天乐，其实也曾面临不少健康问题。他透露童年时脑部曾有瘀血，一度引发短暂失明，经诊断后证实与出生时缺氧有关，幸而服药后已无大碍。此外，他也坦言自己有失忆的困扰。童年时期，他还经历过被马匹踢中头部，以及在中学五年级时被货车撞倒并短暂昏迷的意外，可谓历经波折。

金像奖2026丨古天乐入行后仅认一女友

在感情生活方面，古天乐向来低调。入行至今，他唯一公开承认的女友是因合作拍摄《餐餐有宋家》而结缘的黄𨥈莹。两人曾相恋七年，可惜最终未能开花结果，以分手收场。至于多年来与他合作无间、默契十足的宣萱，虽然是广大网民心目中的理想一对，但两人均明确表示，彼此之间仅有深厚友谊，从未擦出爱情火花。

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