周国丰不点名反击张崇德？回应《中年好声音4》收视被指下跌、变外劳好声音：戥参赛者惨

歌手兼歌唱导师张崇德早前在其YouTube频道上，指TVB选秀节目《中年好声音4》收视出现下降趋势，并将原因归咎于评审团阵容缺乏新鲜感，以及香港本地参赛者比例过低等。对此，担任评审之一的周国丰昨日（3月31日）在facebook上发文，虽未有点名，但字里行间被视为是对相关言论的回应。

《中4》收视低？ 周国丰：19.9点排第二

对于网上出现如「中四劣评危机」、「探讨中四低收视原因」、「中年好声音衰落，变成外劳好声音」等负面标题，周国丰在帖文中坦言，自己的第一反应是惊讶于节目原来仍有如此高的关注度。他以数据反驳收视低的说法：「啱啱𠮶个礼拜，《东张西望》20.1点排第一，《中年好声音4》19.9点排第二。差0.2点就追上《东张》！」他认为，这足以证明仍有大量观众每晚收看，即使是为了骂他们才收看，总比没有人关注好。

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「外劳好声音」标签对参赛者不公

针对节目被冠以「外劳好声音」及「去港化」的标签，周国丰为参赛者抱不平。他表示，一个本地节目能吸引不同地方的音乐人远道而来参赛，本是好事。他反问：「音乐无地域限制，佢哋肯学广东话、肯唱我哋嘅歌，呢份尊重，仲唔值得掌声咩？」他认为，参赛者的努力和尊重值得肯定，而非遭受标签化的批评。

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周国丰：继续做我嘅「冷血评审」

周国丰明白网络世界喜欢「七嘴八舌」，但他认为「有讨论，好过冇讨论」，即使是负面新闻，也同样是新闻。他感谢每一位花时间讨论节目的观众，无论是赞是弹，都是节目的一份子。文末，他态度坚定地表示会继续担任其「冷血评审」的角色，并写道：「你哋继续讲，我哋继续唱。未到最后，都未知边个系真正嘅赢家！」

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周国丰曾经离婚？