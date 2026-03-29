东张西望丨忤逆仔钉契企图侵吞阿妈物业？以欠债为由夫妻联手设局 新抱：咁又点呀

TVB节目《东张西望》今晚（29日）报导一宗家庭纠纷。一对年迈老夫妇及亲人，毕生积蓄供楼，最终却疑遭逢「忤逆仔」联同其妻子设局，透过「钉契」手段，企图侵吞母亲名下的物业，令老人家无家可归，徬徨无助。

朱婆婆惨被儿子出卖

事件的主角为朱婆婆、其丈夫黄伯伯，以及出钱买楼的舅父朱先生。据朱先生在节目中哭诉，涉事物业位于将军澳，是28年前（1998年）由其外甥阿俊抽中的居屋。当时，朱先生与胞姊为外甥中签感到高兴，便各自出资约10万元支付首期，其后的楼宇按揭也由朱先生和朱婆婆负责，阿俊本人从未出钱。物业则落名于阿俊及其母亲朱婆婆二人名下。

阿俊获母卖楼救子

多年来，一家人同住，生活安稳。然而，直至去年，阿俊因投资失利，欠下高达240万元的巨债。家人虽感震惊，但在朱婆婆的决定下，同意卖楼为子还债，并已搬出单位，暂租地方栖身。

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新抱竟成「债主」钉契

正当家人以为卖楼能解决问题时，阿俊的阿姨在查阅土地注册处资料时，赫然发现阿俊与其妻子竟在去年6月，私下就该物业签订了一份280万元的「借贷协议」（Loan Agreement），并将其注册，等同「钉契」。协议中，阿俊的妻子成为「债主」，此举令物业无法出售，除非先还清这笔「债务」。

家人对此感到震惊和愤怒，质疑该笔「借款」的真伪，并认为这是阿俊夫妇精心策划的侵吞物业阴谋。阿姨在访问中声泪俱下地表示：「简直系侵吞。」他们怀疑，阿俊此举是想待母亲百年归老后，利用这张假的借据，完全控制整个物业的业权。

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阿俊夫妇拒绝沟通图谋家产

《东张西望》摄制队曾上门向阿俊对质，但他拒绝回应并关上大门。其后记者致电其妻子，对方仅表示：「咁又点呀？」、「冇咩点解要咁做」，随即挂断电话，态度冷漠。

据朱先生忆述，阿俊曾向他摊牌，声称自己拥有一半业权，待母亲过身后，另一半业权将由其女儿继承，完全无视当年出资的舅父和阿姨。为了保障朱婆婆的权益，阿姨已协助她将物业的「长命契」转为「分权契」，确保朱婆婆的50%业权会拨归其遗产，而非自动转给阿俊。

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律师苏文杰：可申请强制出售

律师苏文杰在节目中解释，「钉契」等同宣告物业有债务，而「分权契」则能保障各业权人所占的份额。他指出，若其中一方业主坚持出售物业，即使另一方反对，仍可入禀法庭申请「强制出售令」。只要法庭接纳，物业便能以市价公开出售，所得款项将按业权比例分配。

事件至今，朱婆婆一家仍处于困境，他们只希望能尽快出售物业，取回属于自己的血汗钱安享晚年。