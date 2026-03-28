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前TVB男星林子博结婚23周年忆亡妻董燕君 移民英国展新生活 曾自爆感情状态谈择偶条件

影视圈
更新时间：21:00 2026-03-28 HKT
发布时间：21:00 2026-03-28 HKT

已移民英国的前TVB艺人林子博，今日（28日）在IG分享了与已故妻子董燕君（Shirley）的昔日恩爱合照，以纪念二人结婚23周年，情深意切的文字感动不少网民。林子博在IG发布与Shirley的婚纱照，照片中两人紧紧相依，幸福满溢。他深情写道：「林太～3.28结婚23周年快乐Shirley Tung」，短短一句话，道尽了对亡妻无尽的思念。虽然Shirley已离世6年，但林子博对她的爱从未减退，每逢结婚纪念日或太太的生忌死忌，他都会发文悼念，这份深情让人动容。

林子博爱妻不敌癌魔

林子博的太太董燕君在2019年确诊患上罕见的「平滑肌肉瘤」，林子博一直对她不离不弃，遍寻疗法，甚至公开筹募医药费。可惜，董燕君最终于2020年病逝。在妻子抗癌期间，林子博的坚毅和深情形象深入民心，获得大众的同情与支持。

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林子博爱带子女移民英国

痛失爱妻后，林子博在2021年决定带著一对子女移居英国，展开新生活。现年54岁的他，为了养家糊口，放下了昔日幕前的光环，在英国从事地产等工作，并积极经营自己的YouTube频道，分享在异乡的生活点滴。早前林子博曾分享在英国社交圈子窄，为了令自己多与人接触及运动曾参加跳舞班，好友李婉华曾好奇他是否有意找新伴侣，但林子博直言学跳舞并不是想找女友，而是为了解闷。他透露现时单身，至于择偶条件则是希望找45岁至55岁之间聊得来的女性作伴。

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