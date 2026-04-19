廖子妤首夺最佳女主角 大马来港14年不惜裸露 与男友卢镇业拍住上丨金像奖2026

金像奖2026丨第44届香港电影金像奖于今日4月19日（星期日）在香港文化中心隆重举行，ViuTV 99台届时将进行现场直播。「最佳女主角」得主为廖子妤，她凭《像我这样的爱情》首次提名金像影后，击败《水饺皇后》的马丽、《无名指》的许恩怡、《酱园弄‧悬案》的章子怡及《赎梦》的陈法拉。早前已在2026香港电影导演会年度颁奖典礼，以及《第三十二届香港电影评论学会大奖颁奖典礼》夺得影后的廖子妤，凭借电影《像我这样的爱情》获「最佳女主角」提名，成为金像奖2026影后大热人选，最终成功夺金像影后。

金像奖2026丨廖子妤凭《像我这样的爱情》夺影后

35岁的廖子妤凭借在爱情文艺电影《像我这样的爱情》中的破格演绎，首次获得香港电影金像奖「最佳女主角」提名，并成功得奖。她在电影《像我这样的爱情》中，饰演患有脑性麻痺的女主角「阿妹（梅丁悦）」。这是一个极具挑战性的角色，不仅在肢体上需要精准模仿，更考验演员对角色内心敏感、渴望被爱等复杂情感的细腻诠释。廖子妤在《像我这样的爱情》中贡献了触动人心的表演，与男主角陈家乐展现出绝佳默契成功带领观众走进角色的世界，感受她面对爱情时的喜悦与挣扎。「阿妹（梅丁悦）」一角早前已为她赢得第32届香港电影评论学会大奖的「最佳女演员」殊荣，使其成为首位获得该奖项的马来西亚籍演员，演技备受肯定。

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金像奖2026丨廖子妤由马来西亚只身来港发展14年

廖子妤出生于马来西亚柔佛州，自小受父亲影响热爱香港电影。在马来西亚修读电影相关课程后，她曾从事模特儿、副导、剪接等多种幕后工作。然而，怀着对演戏的热情，22岁的她毅然决定只身来港发展，寻求更广阔的舞台。2012年，廖子妤正式赴港，从模特儿做起，逐步踏入演艺圈，由初期一个租住深水埗唐9楼的80呎㓥房的新人，到今日已成为金像奖常客。

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金像奖2026丨廖子妤曾夺金像奖最佳女配角

廖子妤的演艺路途并非一帆风顺，但来自家人的支持是她最强大的后盾。她曾在访问中透露，初出道时拍摄《同班同学》等电影的大尺度裸露戏份前，曾征询父亲的意见，并获得他的支持。近年她加入古天乐旗下公司「天下一将士艺人 One Cool Jam Cast」，在影视圈获得更多演出机会。2022年，她同时凭《梅艳芳》及《智齿》提名第40届香港电影金像奖最佳女配角，并最终以电影《梅艳芳》勇夺金像奖「最佳女配角」奖座时，她特别感谢家人无条件的支持。

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金像奖2026丨廖子妤与男友卢镇业感情稳定

在感情方面，廖子妤向来保持低调。她曾与演员周祉君有过一段恋情。2015年，她与演员兼导演卢镇业（小野）合作拍摄独立电影《风景》，直至2018年再于《中央街1号》重遇，并发展成恋人，于2023年公开恋情。早前二人都参演贺岁片《夜王》，演技受到关注，被封影坛新一代金童玉女。廖子妤曾表示，欣赏男友卢镇业善良的内心和对戏剧的热情，认为有一个能并肩作战的伙伴，是她勇往直前的动力之一。

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金像奖2026丨廖子妤近年事业腾飞

廖子妤的演艺事业在近年迎来丰收期。2014年，她凭首部电影《末日派对》便获金像奖「最佳新演员」提名。2017年，以《骨妹》入围「最佳女配角」，并夺得第12届大阪亚洲电影节「杰出才能奖」。2022年是她事业的一个高峰，她凭借在电影《梅艳芳》中饰演梅爱芳一角，感动无数观众，成功摘下第40届香港电影金像奖「最佳女配角」奖座，同年她亦凭《智齿》获同一奖项提名。

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之后，她在多部大热电影如《毒舌大状》、《九龙城寨之围城》及《夜王》中均有亮眼表现，参演的电影屡创票房佳绩，让她被封为「电影福将」。如今，廖子妤凭《像我这样的爱情》更上一层楼，首度冲击金像奖影后宝座。从配角到主角，从马来西亚到香港，廖子妤用十多年的坚持与努力，证明了自己对电影的热爱与执著。无论最终能否夺魁，她的演艺之路都已是励志的典范，备受观众与业界期待。

香港电影金像奖颁奖礼2026详情：

日期：2026年4月19日（日）

直播连结：ViuTV 99台 https://viu.tv/ch/99

香港电影金像奖是甚么？

被誉为「东方荷里活」的香港，每年都有一场万众瞩目的电影界盛事——香港电影金像奖（Hong Kong Film Awards）。自1982年创办以来，这个颁奖典礼不仅是香港电影界的最高荣誉，更是全球华语影坛最具指标性的奖项之一。香港电影金像奖见证了香港电影的辉煌岁月与发展历程。从风靡全球的港产片，到如今百花齐放的华语电影，金像奖的舞台上从不缺少星光熠熠的瞬间。每一座奖杯，都代表著对电影艺术家不懈努力的最高肯定。作为全球华人社会的焦点，香港电影金像奖的颁奖典礼覆盖全球，让世界各地的影迷都能共同见证「有华人的地方就有港产片」的文化魅力。它不仅是一场颁奖典礼，更是一次对香港及华人电影文化的致敬与传承，持续引领著华语电影的潮流。

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