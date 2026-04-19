廖子妤首夺最佳女主角 大马来港逾10年追梦不惜裸露 与男友卢镇业拍住上丨金像奖2026

金像奖2026／廖子妤／最佳女主角／像我这样的爱情丨第44届香港电影金像奖颁奖典礼于2026年4月19日（星期日）在香港文化中心圆满落幕，ViuTV 99台全程现场直播。万众瞩目的「最佳女主角」由35岁的廖子妤凭借《像我这样的爱情》中的精湛演技，首次提名即勇夺影后宝座。此次竞争相当激烈，她成功击败了《水饺皇后》的马丽、《无名指》的许恩怡、《酱园弄‧悬案》的章子怡及《赎梦》的陈法拉。廖子妤早已凭此片在香港电影导演会年度颁奖典礼及第三十二届香港电影评论学会大奖中封后，此次再下一城，成功夺得金像奖影后，实至名归。

金像奖2026丨廖子妤破格演绎脑性麻痺患者受肯定

廖子妤在爱情文艺电影《像我这样的爱情》中，破格挑战饰演患有脑性麻痺的女主角「阿妹（梅丁悦）」，贡献了触动人心的表演。这个角色不仅在肢体上需要精准模仿，更考验演员对角色内心敏感、渴望被爱等复杂情感的细腻诠释。廖子妤与男主角陈家乐展现出绝佳的银幕默契，成功带领观众走进角色的内心世界，感受她面对爱情时的喜悦与挣扎。「阿妹」一角早前已为她赢得第32届香港电影评论学会大奖的「最佳女演员」殊荣，使其成为首位获得该奖项的马来西亚籍演员，演技实力有目共睹。

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金像奖2026丨廖子妤由马来西亚只身来港发展14年

廖子妤出生于马来西亚柔佛州，自小受父亲影响热爱香港电影。在马来西亚修读电影相关课程后，她曾从事模特儿、副导、剪接等多种幕后工作。然而，怀着对演戏的热情，22岁的她毅然决定只身来港发展，寻求更广阔的舞台。2012年，廖子妤正式赴港，从模特儿做起，逐步踏入演艺圈，由初期一个租住深水埗唐9楼的80呎㓥房的新人，到今日已成为金像奖常客。

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金像奖2026丨廖子妤曾夺金像奖最佳女配角

廖子妤的演艺路途并非一帆风顺，但来自家人的支持是她最强大的后盾。她曾在访问中透露，初出道时拍摄《同班同学》等电影的大尺度裸露戏份前，曾征询父亲的意见，并获得他的支持。近年她加入古天乐旗下公司「天下一将士艺人 One Cool Jam Cast」，在影视圈获得更多演出机会。2022年，她同时凭《梅艳芳》及《智齿》提名第40届香港电影金像奖最佳女配角，并最终以电影《梅艳芳》勇夺金像奖「最佳女配角」奖座时，她特别感谢家人无条件的支持。

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金像奖2026丨廖子妤与男友卢镇业感情稳定

在感情方面，廖子妤向来保持低调。她曾与演员周祉君有过一段恋情。2015年，她与演员兼导演卢镇业（小野）合作拍摄独立电影《风景》，直至2018年再于《中央街1号》重遇，并发展成恋人，于2023年公开恋情。早前二人都参演贺岁片《夜王》，演技受到关注，被封影坛新一代金童玉女。廖子妤曾表示，欣赏男友卢镇业善良的内心和对戏剧的热情，认为有一个能并肩作战的伙伴，是她勇往直前的动力之一。

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金像奖2026丨廖子妤近年事业腾飞

廖子妤的演艺事业在近年迎来丰收期。2014年，她凭首部电影《末日派对》便获金像奖「最佳新演员」提名。2017年，以《骨妹》入围「最佳女配角」，并夺得第12届大阪亚洲电影节「杰出才能奖」。2022年是她事业的一个高峰，她凭借在电影《梅艳芳》中饰演梅爱芳一角，感动无数观众，成功摘下第40届香港电影金像奖「最佳女配角」奖座，同年她亦凭《智齿》获同一奖项提名。

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之后，她在多部大热电影如《毒舌大状》、《九龙城寨之围城》及《夜王》中均有亮眼表现，参演的电影屡创票房佳绩，让她被封为「电影福将」。如今，廖子妤凭《像我这样的爱情》更上一层楼，首度冲击金像奖影后宝座。从配角到主角，从马来西亚到香港，廖子妤用十多年的坚持与努力，证明了自己对电影的热爱与执著。无论最终能否夺魁，她的演艺之路都已是励志的典范，备受观众与业界期待。

香港电影金像奖颁奖礼2026详情：

日期：2026年4月19日（日）

直播连结：ViuTV 99台 https://viu.tv/ch/99

香港电影金像奖是甚么？

被誉为「东方荷里活」的香港，每年都有一场万众瞩目的电影界盛事——香港电影金像奖（Hong Kong Film Awards）。自1982年创办以来，这个颁奖典礼不仅是香港电影界的最高荣誉，更是全球华语影坛最具指标性的奖项之一。香港电影金像奖见证了香港电影的辉煌岁月与发展历程。从风靡全球的港产片，到如今百花齐放的华语电影，金像奖的舞台上从不缺少星光熠熠的瞬间。每一座奖杯，都代表著对电影艺术家不懈努力的最高肯定。作为全球华人社会的焦点，香港电影金像奖的颁奖典礼覆盖全球，让世界各地的影迷都能共同见证「有华人的地方就有港产片」的文化魅力。它不仅是一场颁奖典礼，更是一次对香港及华人电影文化的致敬与传承，持续引领著华语电影的潮流。

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