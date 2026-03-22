《夜王》票房破亿 黄子华创神话拥三部破亿电影 改写港产片票房史周星驰电影被踢出十大

2026年贺岁档期的最大赢家诞生！由「子华神」黄子华与郑秀文主演、吴炜伦执导的电影《夜王》，于3月21日正式宣布港澳总票房冲破一亿港元大关，为香港电影市场注入一支强心针。此骄人成绩不仅让《夜王》成功跻身香港史上最卖座港产片第四位，更让黄子华彻底摆脱昔日「票房毒药」的标签，晋身为真正的「票房灵药」。

黄子华创「三连亿」纪录

《夜王》的票房大捷，是黄子华继现象级电影《毒舌大状》与《破·地狱》后，第三部由他主演而票房破亿的香港电影，创下了史无前例的个人纪录。

《夜王》改写香港票房排行

《夜王》亦成功超越周星驰的经典作品《功夫》，将其挤出香港影史票房前十名榜单。目前，《夜王》的票房成绩仅次于《破·地狱》、《毒舌大状》及《九龙城寨之围城》，稳坐第四把交椅，再次证明了黄子华在香港电影界无可替代的票房号召力。

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《夜王》团队承诺「请食鱼蛋」谢票

《夜王》自上映以来便势如破竹，不断刷新香港电影的票房纪录。它不仅创下了香港史上贺岁电影最高的开画日及单日票房成绩，更成为最快突破5,000万票房的港产片，同时也夺得香港电影首周票房冠军的宝座。

为感谢广大观众的热烈支持，黄子华与《夜王》电影团队亦兑现承诺，在社交平台上发布庆功短片，兴奋地宣布将举办活动「请全港市民食鱼蛋」。团队呼吁影迷密切关注官方专页，以获取后续的谢票活动详情。

《夜王》的票房传奇仍在继续，目前全港各大戏院持续热映中，或有望超越《破·地狱》、《毒舌大状》及《九龙城寨之围城》，成为本地史上最高票房港产片。

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