陈慧琳遭男狂迷逼埋墙角危在旦夕  吓得花容失色靠一招化解危机  获网民激赞高EQ

现年53岁的天后陈慧琳（Kelly）向来以亲民形象见称，近日在内地出席活动时，竟惨遇狂迷上演一幕电梯惊魂。幸好见惯风浪的陈慧琳临危不乱，凭借冷静与智慧成功化险为夷，其高EQ的应对方式事后更获网民一面倒激赞。

陈慧琳于内地遇狂迷惊魂

事件发生在日前，陈慧琳于内地与工作人员结束活动、正准备乘搭升降机离开。从网上流传的影片可见，当时陈慧琳已身处升降机内，表情轻松。突然，一名身穿厚重外套的男狂迷手持手机，情绪激动地试图冲入升降机，要求与偶像合照。

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狂迷恐武有力逼近陈慧琳

现场两名男性工作人员见状，立即奋力上前阻拦，与该名男粉丝发生激烈拉扯。然而，该狂迷竟发挥蛮力、硬生生冲破两人的防线，成功闯入升降机内。他更随即转身用手「揿实部䢂」，阻止升降机门关上，场面一度陷入僵持，气氛极度紧张。

陈慧琳被逼埋墙角花容失色

面对这突如其来的冲击，原本站在升降机后方的陈慧琳，脸上瞬间失去笑容，取而代之的是惊讶与恐慌。当狂迷与工作人员一同挤入狭小的空间时，她吓得不由自主地向后退了一步，双手紧握，面露恐慌神色，几乎被「逼埋墙角」。虽然身陷险境，但陈慧琳仍尝试稳住对方情绪，轻声说：「Calm down（冷静）」。

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陈慧琳机智化解危机

眼见对方未有理会，为避免事件恶化，陈慧琳机智地以退为进，主动提出「我出来，我出来」，表示愿意走出升降机与他合照。此话一出，该名狂迷终于冷静下来，并开始专心准备手机。成功化解危机的陈慧琳，甫走出升降机便恢复镇定，更处之泰然地对著正在摸索手机的狂迷催促道：「哎呀！快啲啦、快啲啦」，一句话瞬间将紧张气氛转化为轻松，尽显天后风范。

陈慧琳EQ高获激赞

最终，在工作人员协助下，该名粉丝如愿与陈慧琳拍下合照，心满意足地离开。影片曝光后，大批网民称赞陈慧琳的临场反应，认为她在受惊的情况下，仍能保持得体和善解人意，冷静地化解了一场潜在的冲突，大赞「EQ高」、「人美心善，智慧与美貌并重」。