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前TVB女星游美国赌城喜遇曾志伟 获贵宾式招待坐劳斯莱斯 移民前获奖门人祝福提点回流时机

影视圈
更新时间：10:00 2026-03-22 HKT
发布时间：10:00 2026-03-22 HKT

前《东张西望》主持容羡媛（Fion）自2024年举家移民加拿大后，转型为YouTuber，不时在频道分享生活点滴。近日，她上传了到美国拉斯维加斯旅游的影片，不仅行程极尽奢华，更获一众巨星前辈热情招待，星光熠熠的场面让网民羡慕不已。

容羡媛一家劳斯莱斯专车出入

影片中，容羡媛纪录了她与家人四日三夜的豪华之旅。从影片第一集可见，他们一家抵达拉斯维加斯后，随即有专人安排劳斯莱斯专车接送，直达下榻的酒店。容羡媛在片中透露，这次行程获赌场的朋友贵宾式招待，让她和家人享受到奢华的体验。入住酒店后，他们在酒店房稍作安顿，随后更到著名魔术师Shin Lim的剧场观看精彩表演，尽显贵宾待遇。

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赌场晚宴星光熠熠巧遇曾志伟

旅程的第二日，容羡媛一家获邀出席一场盛大晚宴。晚宴场面盛大，不仅有舞龙舞狮助兴，现场更是星光熠熠。容羡媛在晚宴上惊喜地遇见了她的前上司曾志伟。曾志伟当晚担任晚宴司仪，在台上表现风趣，更以广东话及普通话祝贺来宾「马年行大运」。

除了曾志伟外，同场还有多位香港艺人，包括殿堂级歌手钟镇涛（B哥哥）上台献唱，将现场气氛推至高潮。容羡媛亦把握机会与邵美琪、黄博、乐易玲等前辈合照，俨如一场小型老友聚会。

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容羡媛与曾志伟关系好

其实在曾志伟担任TVB高层时，便对《东张西望》的一众主持疼爱有加。在容羡媛移民离港前，曾志伟曾在镜头前温馨祝福她：「希望你去到𠮶度就会开心，有乜嘢唔开心就再返嚟，我哋大家畀个祝福佢。」此次在异地重逢，两人依旧热情地合照留念，足见感情深厚。

《中3》女星赌城献唱曾志伟贴头力撑？

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