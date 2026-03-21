梁小龙逝世两个月仍未下葬 被爆生前婚姻名存实亡曾12次提离婚 老婆唔陪做手术？

武打影星梁小龙（原名梁财生）于今年1月14日逝世，享年75岁，消息震惊娱乐圈。然而，他身后事却风波不断。其关门弟子持续更新梁小龙的社交平台帐号，并以其口吻发文，引发外界关注。近日，该弟子更爆出惊人消息，指梁小龙至今尚未下葬，并暗示梁小龙与妻子宋骧的婚姻早已名存实亡，分居多年，更称梁小龙提出过12次离婚都未能如愿。

梁小龙被指生前与妻关系生变

该名弟子在社交平台上连日发文，以梁小龙的语气提出控诉，质疑为何离世两个月仍未入土为安，更直指其骨灰被决定在殡仪馆免费存放十年。文中又提及，其「未离婚的妻子」多年来甚少联系，却在他身后拿著旧照片晒恩爱，并指控对方在他心脏手术时未有陪伴在侧、睡在客厅十多年等，指控的矛头直指梁小龙遗孀宋骧。

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梁小龙遗孀宋骧曾严正声明

面对种种指控，宋骧在2月初已发出严正声明，强调梁小龙生前未有授权任何人运营其网络帐号，并斥责该帐号未经家属同意擅自运作，甚至进行商业活动，行为不具合法性。为了反击婚姻不和的说法，宋骧亦公开了多张与梁小龙及子女的家庭合照，照片中一家四口乐也融融，她更配文写道：「我们想念你。」借此怀念挚爱，并以行动回应外界的质疑。

梁小龙一生经历两段婚姻，他与首任妻子黎爱莲离婚后，于1995年与年轻20载的宋骧结婚，并育有一对子女，惜如今却天人永隔，更引发身后事风波，令人唏嘘。

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