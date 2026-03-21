游飚设灵丨古天乐与林家栋等致花圈 多位绿叶王现身悼念 黄文标将游飚妻女难处告知古仔

有「TVB御用烂仔」之称的游飚，上月因脑出血而离世，终年57岁。今日（21日）在世界殡仪馆设灵，于翌日（22日）早上10时半出殡后，灵柩随即移送和合石火葬场进行火化礼，仪式以道教进行。游飚丧礼灵堂以简洁为主，横匾写上「德范长存」，遗照上的游飚以西装Look打扮，面上留有胡须并带著微笑。

游飚获圈中人致花圈作悼念

灵堂中央摆放了游飚遗孀的心形花牌。而游飚的圈中一班好友亦致送花圈作悼念，包括有古天乐、胡杏儿、林家栋、黎耀祥、刘锡贤、欧瑞伟、黄泽锋夫妇、钟志光、麦长青、邵卓尧、颜千汶、叶凯茵、李煌生及演艺人协会等。

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游飚遗孀婉拒受访

游飚遗孀一早到场打点，但不愿上镜及婉拒受访。游飚的生前好友黄文标、麦子云、黄凤琼、欧瑞伟、李煌生亦到场致祭。

黄文标接受访问时，谈到游飚遗孀的心情，他坦言平伏返少少，虽然没有在他们面前表现悲伤，但相信私下不免会有。加上游飚生前是家庭经济之柱，因此游飚离世后，家中经济上亦会有压力。至于现时他除了会拍戏，亦会全力以赴协助游飚的甲醛生意，希望稳住生意不会裁员。问到生意如何，黄文标表示全部是熟客，自己亦最憎著西装，幸好一班熟客不介意。谈到可知游飚的遗愿，他坦言不清楚，但知道对方最紧张女儿，更透露游飚女儿快将升中一。

黄文标将游飚家中难处告知古天乐

谈到跟游飚的难忘事，黄文标表示当年在TVB时游飚知道他要「㓥车」，就提出借钱给他买车，因为担心对方要用钱时周转不来而婉拒好意，又大赞对方好有义气，有人出声就会帮忙。问到可知游飚有否借钱收不到，他坦言不清楚。谈到是否有找演艺人协会主席古天乐帮忙，他表示有通知古天乐，对方指有需要就出声，演艺人协会也有做帛金。

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