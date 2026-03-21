54岁女星癌细胞已扩散至大脑 曾接受16次化疗去年再现两症状 已到癌末阶段医生认无能为力

在大热真人骚《Married At First Sight》 中，担任情感专家而闻名的54岁Mel Schilling，在勇敢对抗癌症后，近期透露了其病情已进入末期的消息。在2023年确诊结肠癌后，癌细胞已扩散至她的大脑，医生告知已无进一步治疗方案。

Mel Schilling暂别《Married At First Sight》

Mel Schilling早前宣布暂别《Married At First Sight》的专家小组，电视台确认，专家John Aiken将接替她在节目中的位置。在最新一集《Married At First Sight》播出前，电视台播放了一段John Aiken的感人影片。他表示：「Mel Schilling不仅是同事，更是我们的家人。当她专注于健康时，我们的心与她同在。」这段真诚的致敬展现了团队对Mel Schilling深厚的支持与关爱。

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Mel Schilling癌细胞扩散至脑部

Mel Schilling早前透露在拍摄节目期间经历了16次化疗。然而，在圣诞节期间，她开始出现严重头痛及右半身麻痺的症状，检查后发现癌细胞已扩散至脑部。尽管医生告诉她，对她的癌症已经无能为力，她仍坚强表示会奋斗到最后一刻，并感谢大众的支持。Mel Schilling也借此机会提醒公众：「如果感觉身体有任何不对劲，请及时检查，这或许能拯救你的生命。」

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