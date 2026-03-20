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黄翠如为爱儿搞1岁梦幻生日会 「萧哈哈」大定极似萧正楠 豪宅太大一点玩谢囝囝

影视圈
更新时间：11:00 2026-03-20 HKT
发布时间：11:00 2026-03-20 HKT

萧正楠与黄翠如的宝贝儿子「萧哈哈」，迎来了一岁生日。黄翠如感性地表示，感觉只是「眨了眨眼」，儿子就已经睡醒了365个早上，正式踏入一岁。为了纪录这「幸福的一刻」，即使儿子仍在感冒中，他们亦为他举办了一个小型生日会，并分享了由零开始，夫妻二人一手一脚布置的梦幻生日场地，又跟囝囝一起吹蜡烛，温馨满泻。

萧正楠夫妻打造梦幻生日会

黄翠如形容为「最细小的生日会」，布置却绝不马虎。从影片中可见，夫妻俩亲力亲为，将家中打造成一个充满童趣的梦幻乐园，他们挂上了写著「HAPPY BIRTHDAY」的缤纷动物图案挂布，现场充满了各式各样的可爱气球，包括抢眼的巨型数字「1」、戴著派对帽的小熊、以及马戏团风格的热气球等等。夫妻俩在布置过程中展现了十足的默契，脸上挂著幸福的笑容，对儿子的宠爱之情溢于言表。

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黄翠如囝囝遗传父母优良基因

黄翠如透露「萧哈哈」当天仍在感冒中，但片中的他依然精神奕奕，遗传了父母优良基因的囝囝，拥有一双乌黑明亮的大眼睛，当精致的生日蛋糕登场时，他表现得极度兴奋，从远处奋力爬向蛋糕，一边爬一边开怀大笑，而因为豪宅太大，「萧哈哈」爬了良久才到达父母所在之处，可爱指数爆灯，他虽然对自己首个生日毫无概念，但见到梦幻的场景，却懂得拍著小手，甚为精灵可爱。「萧哈哈」慢慢长大，已见到「男仔样」，五官和爸爸十分相似。

黄翠如感叹儿子眨眼成大

黄翠如分享短片外，还写著「这一天，是你睡醒的第365个早上，您还在感冒中。爸妈不为意眨了眨眼，您一岁了。爸爸妈妈笨拙地做了一个最细小的生日会，纪录您，幸福的一刻。祝我们的小笑睑生日快乐！」之后一家三口围坐在设计梦幻的蛋糕前，齐声高唱生日歌，最后由父母抱著「萧哈哈」一同吹熄星形蜡烛，画面治愈温馨。

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