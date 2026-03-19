方力申B女抹身可爱反应融化网民 Isla奶音答问题心心眼冧爸爸 被父出卖扭眼瞓大特写照

方力申（Alex）自去年情人节与太太叶萱（Maple）结婚后，同年底迎来了女儿Isla的诞生，正式成为爸爸。初为人父的方力申对女儿宠爱有加，完全沉醉在家庭的幸福之中，更不时在IG分享温馨的凑女点滴。日前，方力申在IG的限时动态上载了一段为女儿抹脸的短片，女儿反应十足，更识答爸爸问题，可爱一面再次融化网民的心。

方力申囡囡已识答问题

影片中，方力申一边温柔地为躺在怀中的Isla清洁脸庞，一边用溺爱的语气与她对话，见到Isla一直望着他，即时表现冧爆：「心心眼呀？系咪心心眼呀？钟意爸爸同你冲凉，系咪？」Isla全程望著爸爸，不时咿咿呀呀地回应，当方力申问她：「系唔系？」她更露出可爱笑容，说出疑似「系」的发音，父女间互动相当有爱。

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方力申囡囡「扭眼瞓」

除了温馨的互动影片，方力申随后还分享了一张女儿的「扭眼瞓」大特写照片。照片中的Isla睡眼惺忪，表情趣怪又可爱，尽显BB萌态。方力申早前曾表示希望为家庭增添更多成员，如今看他如此享受凑女乐，相信很快会再传出好消息。

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方力申B女打针喊到冇气露心碎表情？