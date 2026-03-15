视帝教授老婆出席学术会议尽展学者风范 博士级履历大起底 11岁已被老公睇中曾入行发展

现年57岁的视帝马德钟与太太张筱兰结婚超过30年，近年马德钟开设YouTube频道及社交平台帐号后，本来低调的张筱兰曝光率比以往大增。近日，马德钟在YouTube影片中分享，早前陪同博士太太到成都出差，他笑称自己是「被动式旅游」，实则是化身「跟得老公」，全力支持太太的事业，大方放闪的甜蜜互动羡煞旁人。

马德钟陪老婆开会兼拍拖

影片中，马德钟开头便介绍自己身处成都，但此行并非为工作，而是因为太太张筱兰要到当地参加「第七届成都诊博会」。在太太忙于学术会议的同时，马德钟则在成都四处闲逛，探索了当地新兴的潮流热点，走过商场内设计感十足的艺术通道，又到访充满怀旧气息的黑胶唱片文化馆，尽情享受难得的独处时光。

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张筱兰尽显学者风范气场劲

镜头一转，张筱兰以一身干练西装套装现身会场，在台上以专家身份发表演说，主题围绕健康、长寿、多元化生活与医学，分享关于主动健康、生活方式医学等专业知识，尽显学者风范，气场十足。会议结束后，夫妻二人在成都的公园漫步，拍拖合照，马德钟更化身「御用摄影师」为太太拍下美照，恩爱之情溢于言表。

马德钟学霸老婆猛料学历大起底

事实上，张筱兰学历背景惊人，是不折不扣的「学霸」，早年于香港科技大学取得社会科学哲学博士学位，其后更成为香港大学名誉助理教授。她先后到意大利罗马大学人口学系、瑞士洛桑大学社会和预防医学研究所、法国国立卫生与医学研究所、德国马克斯普朗克人口研究所等院校深造。难怪在影片中，她能自信地在大型学术论坛上侃侃而谈，分享专业见解。张筱兰多年来专注于人口健康及社会老年学研究，是该领域的权威专家，成就斐然。

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马德钟与张筱兰识于微时

马德钟与张筱兰的爱情故事亦为人津津乐道，马德钟甚至曾表示11岁已对张筱兰一见钟情。其实两人早在初中时期已就读同一所中学，虽然毕业后一度失去联络，但缘份让他们在马德钟投考G4（要员保护组）后重遇，当时张筱兰已是模特儿。两人爱火重燃，并于1993年结婚，至今相爱逾30载，育有一名儿子马在骧。多年来，无论马德钟在演艺圈经历高低起跌，张筱兰始终在背后默默支持；同样地，马德钟也全力支持太太追寻学术理想，成为彼此最强大的后盾。

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