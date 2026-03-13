卫诗雅、黄又南出活动遭掷水樽 女子闹事大叫被抢男人惊动警方 于场边除假发发烂渣丨再见UFO

蔡卓妍（Sa）、卫诗雅、黄又南及卢觅雪今日（13日）出席《再见UFO》电影分享会，现场外有一位粉红衫女子不停吵闹。当卫诗雅和黄又南准备接受访问时，这名女子突然将水樽掷向他们，但误扔中记者而中断访问，两人即返回后台。而这名女子又再突然除下假发，在场保安亦马上要求女子离开现场，事后有警方人员到场了解。

涉事女子日前曾出现于另一活动

黄又南和卫诗雅接受访问时，对于险些被扔中，黄又南表示听闻工作人员指，这名女子日前也出现过一个公开活动，更称今次事件难免影响心情，不过现场工作人员也即时带同这名女子离开，更笑言会充当「护花使者」保护阿Sa、卫诗雅和卢觅雪。卫诗雅则谓返回后台，听见这名女子大骂抢了她的男人。谈到该片八年后上映，黄又南坦言好开心，当年凭《香港有个荷里活》获提名「最佳新人奖」，相隔20多年后，以电影《再见UFO》入围应届金像奖角逐「最佳男配角」，又笑言对得奖一定要有信心。谈到可有联络拍档徐天佑，黄又南指跟天佑年多前倾过一、两次电话，不过知道对方不在港，又强调跟天佑有倾有讲，关系没问题。

卫诗雅角逐金像奖最佳女配角

卫诗雅对于凭《再见UFO》入围应届金像奖角逐「最佳女配角」，她表示老公戥其开心，又笑指老公已准备服装及预约发型师，有待陪伴她出席颁奖礼。单身的黄又南，当笑他「好Dry」未有另一半陪伴出席颁奖礼。他笑言有经理人陪伴，加上跟电影团队一同出席。问到卫诗雅可有好女生介绍给又南？她即建议周家怡，对方跟又南同是爱车之人，又大赞周家怡是「笋盘」。不过黄又南笑言本身认识周家怡，但可以再重新认识。

阿Sa未有见证有人大吵大闹

姗姗来迟的阿Sa，对于有名女子在场外大吵大闹，但未有见证事件发生。她笑言未知是否幸运与否，又忆述年多前也曾受过骚扰。当笑指阿Sa有健身教练男友林俊贤（Elvis），不再惊被骚扰。阿Sa自认也好劲，但到了这个年纪不是追求以前的瘦身形，反而最重要现在的年纪状态和健康。谈到片8年后上映，阿Sa坦言好开心，感受好大，好似找回自己，对好多事物觉得好美好有希望，人生有经历有时觉得疲倦，会有迷失时候找不到重心，睇返该片会再愿意相信会有美好事情发生，虽然该片经历8年，美好的事情会在对的时候出现。谈到对于两位拍档入围金像奖，阿Sa笑言有投票给他们，台前幕后配合很好。

阿Sa：唔太想搞婚礼

提到戏中的她著中式裙褂及婚纱，阿Sa表示多年来著过无数次。问到她现在考虑著中式定西式婚礼？她说：「如果我本人就唔太想搞婚礼，若然另一半好想就配合，因为搞婚礼好麻烦，听到卫诗雅讲话婚礼畀老公惊喜都好难，我性格又太过追求完美，每个细节要做到最好，觉得她痛苦，剩系谂宾客名单都好头痛。」她坦言也有跟男友谈及结婚问题，对方表示没所谓，宁愿二人世界，结婚后才告诉大家「搞掂」。问到她是否已经「搞掂」？她连声表示未，若然结了婚一定公布。