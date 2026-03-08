TVB新闻小花陈诗朗有「葵芳音」？被指咬字有80年代feel 网民平反：唔算乡音

TVB新闻主播谭诗雅日前宣布离职，近日有网民发现TVB新闻部已安排另一位新闻部小花陈诗朗顶上，不过陈诗朗的表现却成为Threads热话，引发网民激烈辩论。

陈诗朗有「葵芳音」？

讨论的起因是网民发文指，认为陈诗朗的广东话发音带有特殊口音。有网民指，陈诗朗的口音让人联想到《夜王》中的「葵芳」，形容其为「葵芳腔」。有陈诗朗的粉丝在facebook留言称：「主播初出茅庐时的确会有不足，但咬字正腔圆相信系基本要求，初期读得唔流畅，即所谓『好窒』系常见，但依家好多人嘅焦点系『葵芳腔』。」

陈诗朗口音大解析网民意见两极

除了被形容为「葵芳音」外，网民对陈诗朗的口音还有各种解读。有人认为她只是咬字风格「有80年代味道」，令人仿佛回到过去的新闻报导模式，而并非有口音。另有网民指出，她的口音更像是「正宗广州口音」。不过，也有意见认为这并非乡音，写道：「其实唔算乡音啦，只系个音调唔似近代香港音调，之前睇过加拿大粤语新闻报导都系咁上下。」

网民支持给予时间进步

对于陈诗朗上位做主播的表现，观众反应呈现两极化。有批评声音认为，作为专业新闻从业员，其播报方式「有待努力改进才令听众舒服」，觉得她尚未准备好。然而，另一边厢亦有大量网民表示支持和鼓励。有人以其他主播为例，指出新人需要时间进步：「其实贺子欣刚刚做主播都比人话发音唔正，但我欣赏我见到贺子欣而家进步左不少，证明佢有努力。」更有粉丝直接留言打气：「陈诗朗！辛苦哂、努力、加油, 我永远无限地、无条件地支持你」、「keep it up !!」，希望外界能给予她更多时间和空间。

