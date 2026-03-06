Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家

影视圈
更新时间：20:30 2026-03-06 HKT
发布时间：20:30 2026-03-06 HKT

由古天乐、洪金宝、任贤齐、林峰及郭富城等实力派演员主演的《九龙城寨之围城》，不仅在香港本地票房冲破1.1亿港元，更在「第43届香港电影金像奖」上勇夺九项大奖。《九龙城寨之围城》成功进军日本市场，同样获得极高评价，续集《九龙城寨之龙头》与《九龙城寨之终章》的选角动向成为焦点。《星岛头条》收到独家消息，早前盛传的日本巨星木村拓哉加盟《九龙城寨》续集，则因为中日关系持续紧张，在种种因素影响下临时煞停，剧组重组演员架构，吴彦祖将重磅加盟，而电影将于本月开拍，吴彦祖与古天乐、郭富城等原有班底的合作成为最大亮点。

木村拓哉去年答应接拍《九龙城寨》续集

《九龙城寨之围城》在香港叫好叫座，更红到去日本，票房突破5亿日圆，导演郑保瑞曾称难得港产片受日本观众支持，将开拍的续集会加入日本观众喜欢的元素。而自《九龙城寨》续集于去年10月宣布开始筹备后，网络疯传电影会有重量级人马加盟，更先后传出周润发或刘青云空降，甚至梁朝伟也是候选人之一。不过，梁朝伟已澄清没有接获《九龙城寨》续集邀请。《星岛头条》收到独家消息，木村拓哉去年已答应接拍《九龙城寨》续集，收了剧本并已秘密练兵，准备与郭富城（饰演 陈占）上演一场世纪对打戏，而这本来亦是木村拓哉继《2046》后再度参演港产片。

《九龙城寨》续集选角受中日关系影响？

《九龙城寨》续集终止与木村拓哉合作

可惜计划赶不上变化，中日关系持续紧张，台湾男神许光汉原定主演的台日合作电影《Clinch》（暂译《缠斗》），也传出因中日关系而于开拍前紧急叫停。据知《九龙城寨》续集剧组人员经过多方商量，不得不作出艰难决定，忍痛终止与木村拓哉的合作。而木村拓哉对合作告吹亦感无奈，但双方在和平的情况下达成共识。

木村拓哉参演《2046》戏份被删

木村拓哉的港产片之路称得上崎岖，2004年他获王家卫邀请参演《2046》，与梁朝伟、巩俐、王菲等巨星同场演出，然而拍摄过程却传出不愉快事件，有指木村对王家卫「无剧本」的拍摄方式感到无所适从，拍摄期一拖再拖，严重影响他原本的档期安排，并传出拍摄期间有拗撬，最终木村拓哉的戏份被大量删减，令粉丝大失所望；22年过去，木村拓哉原本有望凭《九龙城寨》续集再拍港产片，可惜再一次「挞Q」。

木村拓哉曾拍《2046》？

吴彦祖加盟《九龙城寨》续集

木村拓哉与《九龙城寨》续集合作最终无法成事，据知，电影公司立即重整演员架构，经过慎重考虑后，盛传已成功邀请另一位型男吴彦祖加盟。吴彦祖近年主力进军荷里活及内地市场，对上一部参演并在香港上映的港产片，已经要数到2020年香港与内地合作的警匪片《除暴》，而有待上映的《寒战》前传亦有他主演。吴彦祖今次为了应付大量动作场面，已秘密展开特训，希望以最佳状态回归香港影坛。而近年香港电影市道持续低迷，《九龙城寨》续集将成为2026年最瞩目的香港电影，希望凭住古天乐、郭富城、吴彦祖等这个堪称「钻石级」的演员阵容，振兴香港整个电影业。

