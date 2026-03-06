《流行都市》名厨黄亚保离港移居英国 转战网络维持人气不忘香港市场 闯欧洲做助理总厨

经常在TVB节目《流行都市》中，以亲切笑容和精湛厨艺示人的「保哥」黄亚保，近来在《流行都市》出现次数大减，只在大时大节主题才现身，引来不少观众关注。原来，黄亚保在两年前已毅然放下香港的事业，远赴欧洲发展，目前主要基地设于英国。虽然已移居英国，但他仍心系香港，近来不仅开设了YouTube频道维持人气，更不时化身「空中飞人」回港，继续参与电视节目拍摄及各类工作，展现其对烹饪事业的热情与坚持。

黄亚保早年偷渡来港

黄亚保不仅是《流行都市》的台柱，近年更获TVB赏识，担任《煮东煮西》及《请客必食18道菜》等节目主持。在事业成功背后，他与初恋太太Rebecca育有三子一女，是一名「爱妻号」。这位名厨的成长路途充满挑战，7岁时以越南华侨身份偷渡来港，在难民营度过6年艰苦岁月，更曾因出身被同学欺凌。为改变命运，他辍学后入读中华厨艺学院，凭借后天努力，最终成为陈皮专家并创业成功，迎来人生的转捩点。

黄亚保以登上外国节目为目标

黄亚保早前接受传媒访问，透露移居海外的决定源于一次难得的机遇。在香港打拼十多年，虽然已建立起稳固的名声、人脉及成功的餐厅事业，但他渴望跳出舒适圈，探索世界各地的饮食文化。以往，他曾因放不下亲手打理的餐厅和那份与食客之间的窝心互动而婉拒海外邀请。然而，两年前朋友再次邀请他到芬兰、挪威、英国等地，与不同的厨师或餐馆作合作，这个集工作与旅游于一身的机会，让他决心外闯。在老婆与其他家人的支持下，黄亚保为自己定下学好英文的目标，希望能流利地运用饮食界的专业术语，并怀抱著登上外国电视台主持烹饪节目的「终极目标」。

黄亚保於伦敦酒店任助理总厨

目前，黄亚保在伦敦金丝雀码头的一家酒店担任助理总厨，幸运地遇到一位给予极大自由度的老板，让他可以灵活地兼顾香港的工作。更难得的是，餐厅的厨房几乎是香港的「翻版」，不仅炉具、镬铲等工具均由香港运往当地，能炮制出充满「镬气」的菜式，同事也大多是香港人，可以用广东话无障碍沟通。尽管如此，黄亚保仍需适应新的挑战，例如欧洲食客繁多的食物敏感要求，以及长达四、五小时的慢食节奏。

外闯黄亚保不错过香港工作机会

为了不被香港观众遗忘，并开拓海外市场，黄亚保积极转型为YouTuber，开设「保哥煮场 Chef Paul」频道。昨日（5日）他分享的煮豉椒炒蚬的影片中可见，内容制作一丝不苟，除了详细示范烹饪技巧，更贴心地提供中英双语字幕及食谱，显然是为了同时巩固本地及国际粉丝。虽然专注在欧洲的发展，但黄亚保对香港市场仍非常重视，只要时间许可，他都乐意回港参与节目拍摄、广告代言和烹饪班教学，并对电视台、广告商及一众学生的支持表达了深深的感谢。展望将来，黄亚保希望能到法国进行厨艺深造，并继续在伦敦的岗位上发光发热，同时亦期待香港的任何工作机会。

