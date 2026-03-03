Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中年好声音4丨「银老师」高少华年轻甜美照曝光 新秀出身屡与天王天后合作 被封和音女王

TVB歌唱选秀节目《中年好声音4》中，担任导师的高少华（银老师）因其专业指导而引起网民讨论。在《中年好声音4》中，高少华率领蔡宓婕、袁帅、朱珠、郑家声、许美琪、「白羊君」、谢昉益、可岚、范子睿、「企鹅人」周志康、「白眉鹰王」莫家淦及王卓乐，指导他们出赛，她精准的点评与丰富的经验，让不少观众对这位星级导师的背景产生兴趣。其实高少华在幕后贡献多年，早已被封「和音天后」，不仅唱功了得，年轻时的照片也随着她近日人气急升而被翻出。

银老师高少华是天王天后御用和音

高少华自1996年起便以全职和音歌手的身份，活跃于各大演唱会及唱片制作中。与她合作过的歌手，几乎囊括了香港乐坛的半壁江山，包括已故巨星梅艳芳、林子祥、叶蒨文、林忆莲、张学友，乃至近年的天王天后陈奕迅、容祖儿及张敬轩等，足见高少华在业界的资深地位。

银老师高少华曾参加新秀

事实上，高少华本人亦是选秀出身。她早在1994年参加TVB《欢乐今宵》的「Pioneer第3届亚洲镭射卡拉OK大赛」便一举夺得亚军，更曾入选第9届新秀歌唱大赛总决赛，歌唱实力毋庸置疑。

银老师高少华青春旧照曝光

高少华曾在facebook分享年轻时的照片，当年留著一头长发的她，五官标致，眼神明亮，外型亮眼，散发出一股玉女气质。在一张她参加新秀歌唱大赛时的大合照中，身穿白色上衣、坐在前排中间的她，在众人之中亦显得有星味。对比现时的专业导师形象，年轻时的她多了一份青春气息与明星风采。

此外，她为2005年电影《黑社会》献唱的片尾曲《对天歌》，更入围当年金马奖「最佳原创电影歌曲」，证明其独唱能力同样出色。从幕后走到幕前，高少华凭借其数十年的深厚功力，在《中年好声音4》的舞台上，继续为乐坛发掘及培养有实力的声音。

中年好声音4丨导师Calvin Sir曾陷争议？

