89岁「御用奸人」江图罕现身！7年前受访惹健康忧虑 曾经历丧子自爆未婚原因

近日，香港演艺人协会举行会员春茗茶聚，众多资深艺人齐聚一堂，场面星光熠熠，热闹非凡。在众多熟悉的面孔中，久未露面的89岁资深「甘草王」江图惊喜现身，可见他精神饱满，打扮极具特色，他的现身令不少网民表示惊喜。

江图戴粉红棒球帽精灵可爱

从照片中可见，年近九旬的江图精神矍铄，面色红润。他当日的打扮更是充满活力，他身穿一件鲜红色的中式织花外套，喜庆之余更显气色。最抢眼的莫过于他胸前佩戴的一条份量十足的翡翠玉石项链，翠绿的玉石硕大饱满，尽显气派。更显童心未泯的是，他头上反戴著一顶粉红色的闪片棒球帽，为传统的造型注入了现代潮流元素，看起来非常精灵可爱。面对镜头，江图面带亲切笑容，并竖起大拇指，看起来心情极佳，与一众老友记相聚甚是愉快。

89岁江图惊喜现身？

江图曾声音沙哑受访惹担忧

江图曾透露有听力退化问题，要戴助听器生活，7年前他曾接受香港演艺人协会YouTube频道专访，当时他说话有气无力，声音相当沙哑，健康一度惹网民担忧。近年江图已淡出幕前，享受退休生活，2019年参与完电影《叔·叔》饰演同志超仔后，便鲜有公开露面。这次在香港演艺人协会春茗中能见到他依然如此健康、活泼，让许多关心他的影迷都感到十分欣慰，纷纷祝愿他身体健康。

江图白头人送黑头人

在7年前的访问中，江图被问及人生最「悲情」之事，他不禁感触落泪，坦言：「人生最悲痛的莫过于失去挚爱的亲人。」这份悲痛，估计是源于他当时刚失去视如己出的契仔江晖，据知江晖在2017年平安夜因肝癌病逝，「白头人送黑头人」对江图造成沉重打击。江图曾表示，他与契仔感情深厚，情同父子，对方一直细心照料其起居，更会为他打点服装，两人一同外出时，总被朋友称赞打扮一流。契仔临终前仍心系契爷，更托付表哥代为照顾。幸而，江图近年因参与义工活动而认识了契女，对方不时相约饮茶，让他晚年生活再添慰藉。

前TVB绿叶王陈国邦失控洒泪？

江图出身于粤剧世家

江图的演艺细胞可谓一脉相承，其母亲冯侠华是粤剧女须生，舅父冯侠魂及舅母楚岫云均是当年著名的粤剧名伶。在艺术世家的薰陶下，江图也曾在佛山粤剧团演出，其后转战香港影坛，并于1964年以艺名「江图」加入新联影业。1971年，他投身电视圈加入丽的电视，期间曾短暂转投无线，但他最终于1978年重返丽的（亚视前身），一直效力至2010年才淡出，是亚视传奇绿叶演员之一。江图参演过《民间传奇》、《书剑恩仇录》、《陆小凤》等经典剧集，凭借其精湛演技，成功塑造了无数经典的配角形象，尤其以反派角色最为深入民心，是观众公认的「甘草王」。除了幕前演出，早年他也曾参与配音工作，可谓多才多艺。

江图年轻生活不羁错过适婚年龄

感情生活方面，江图至今仍未婚，他曾在访问中坦言年轻时生活不羁，几乎每晚都外出饮酒。他透露所交往的女朋友年纪都比他大，但恋情却不获母亲祝福。他直言在娱乐圈见惯美女，反而不会与圈中人拍拖，而在圈外遇到的对象大多是富家女，只顾玩乐，没有定下来的打算。就这样日复一日，错过了适婚年龄，单身至今。