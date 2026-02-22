《流行都市》CP受访场面尴尬 安德尊狙击女主持「你有问题」 与宋芝龄情侣装贺年嬲爆爆？

《流行都市》绯闻情侣安德尊（大王）与宋芝龄的关系一直扑朔迷离，去年曾一度「认爱」而后又迅速反口，让外界雾里看花。日前，二人在为节目《流行都市》拍摄新年特辑时，被发现身穿极其相衬的桃红色「情侣装」，再度成为焦点。当被娱乐新闻台主持潘盈慧问及此事时，安德尊表现得相当激动，而两人一如既往的斗嘴互动，也为现场增添了不少欢乐气氛。

安德尊狙击潘盈慧：你真系有啲问题

在拍摄现场，安德尊与宋芝龄穿上同色系的传统贺年服装，被潘盈慧笑指是「情侣装」。对此，宋芝龄解释服装由公司安排，但安德尊却反应甚大，激动地对潘盈慧说：「点解我见亲你都咁多呢啲问题嘅你！你真系有啲问题㖞……」潘盈慧表示见到安德尊与宋芝龄以「情侣装」示人，实在很难不追问。安德尊继续狙击说：「我冇打算咁样，你可以唔问㗎嘛！」

当潘盈慧转为追问宋芝龄时，安德尊插嘴并指著潘盈慧说：「你少啲嚟得喇，次次都系有你出现呢，我哋就赖嘢喇！」安德尊发表「伟论」似乎只是想搞气氛，却被网民批评每次出现都把场面弄得尴尬，认为他的主持风格已过时。

宋芝龄骂安德尊short short哋

尽管嘴上不饶人，但当被问到二人衣著是否相衬时，他们还是忍不住开始「打情骂俏」。宋芝龄笑著说：「都唔系好衬啫！」安德尊一边假装抗拒，一边却又忍不住与她斗嘴说：「你黐线……咁都仲唔叫衬？」宋芝龄最终忍不住指责安德尊，「新年流流唔好讲黐线……你系咪想襟捞呀？你真系short short哋。」安德尊干脆连宋芝龄都「大骂」说：「新年唔好话人short short哋好唔好呀！」场面十分搞笑。

安德尊除宋芝龄仲有两位红颜知己？

安德尊与宋芝龄这对欢喜冤家的绯闻已传多年，去年他们的关系更显复杂。除了与宋芝龄的绯闻闹得热烘烘，《东周刊》更独家爆料，指安德尊身边除了宋芝龄外，还有另外两位关系亲密的红颜知己，令他的感情状况更添神秘色彩。

此次新年特辑的访问中，同场的艺人谢芷伦也许下新年愿望，希望安德尊和宋芝龄「唔好成日打交」，因为拍档与观众会看得很辛苦，可见二人爱斗嘴的形象已深入民心。尽管安德尊与宋芝龄不断否认，但他们之间有趣的互动和绝佳的默契，总让观众对他们的关系充满遐想，难怪讨论度不输一众TVB上位花旦小生。

