郭羡妮遭指控「片场随处大便」 首爆20年郁结曾患严重抑郁症 老公朱少杰竟演过《寻秦记》

《寻秦记》电影版上映后起一股热潮，戏中饰演「琴清」的郭羡妮（Sonija）人气也再度急升。这位被誉为「最靓港姐」之一的冻龄女神，近日接受前主播方健仪的网台节目访问，首次惊爆自己年轻时，因一则失实报道而饱受压力，不幸患上抑郁症，更透露原来其丈夫朱少杰也曾参演电视版《寻秦记》，奇妙缘份令人啧啧称奇。

郭羡妮因假新闻受重创

郭羡妮在访问中忆述，自出道以来便经常受到舆论压力。她忆述在30岁那年，于一个开放给公众参观的影城拍戏，当时有香港杂志前来探班，却从未进行访问。不久后，该杂志竟刊登了一张经格仔的大便照片，并配上她与助手的相片，标题直指「郭羡妮片场随处疴」。

郭羡妮：随处便溺不合逻辑

对于这则报道，郭羡妮至今仍感到极大的冤屈与愤怒，她表示在人来人往的片场随处便溺根本不合逻辑，不过读者却对这则新闻照单全收。这则荒谬的假新闻对她造成了沉重打击，她坦言此事对她伤害很大，当时不想出街因觉得很羞耻，澄清也没有人理会。时至今日，这则新闻仍在网上流传，成为她难以磨灭的烙印。

郭羡妮患上抑郁症

巨大的精神压力让郭羡妮的健康亮起红灯，即使大学主修心理学，不断激励自己，但抑郁症状仍然来袭。她开始出现呕吐、无法进食等生理问题，更伴随著惊恐突袭（Panic Attack），「睡觉时仿佛听到巨响」。她形容自己当时病得很严重，最终需要寻求医生协助，靠药物才得以好转。事隔多年，她选择大方分享这段经历，是希望以过来人身份鼓励有同样困扰的人，一定要寻求协助，别让自己跌入无尽的低谷。

郭羡妮爆丈夫曾演电视版《寻秦记》

除了分享人生的低潮，郭羡妮亦首次透露她与丈夫朱少杰一段意想不到的缘份。她大爆原来丈夫朱少杰，曾在25年前的电视版《寻秦记》中担任特约演员，更曾与主角「项少龙」古天乐一起拍摄踢蹴鞠的场面。

郭羡妮阐述时机对爱情的重要性

郭羡妮认为，爱情的时机非常重要。她忆述丈夫比自己小5岁，如果当年对方就展开追求，她坦言「不会考虑」。但缘份就是如此奇妙，直到她37岁时两人再度相遇，当时的郭羡妮正渴望组织家庭，而朱少杰的出现恰逢其时，两人一拍即合，最终共谐连理。

