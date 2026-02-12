滕丽名瞓身拍戏膝盖红肿受重伤 疼痛难忍喘大气惨呼：根本无力 坐轮椅出入体会人情冷暖

现年50岁的滕丽名在电影《寻秦记》饰演「善柔」一角，并凭该片在《第四十四届香港电影金像奖」有份角逐「最佳女配角」，滕丽名公开多谢古天乐，将她由电视带到电影圈，又称有得提名已经当赢。滕丽名最应该多谢的其实是她自己，近日她在小红书分享了在拍摄《寻秦记》的幕后点滴，曾经因拍摄时膝盖受伤，要用针灸止痛，之后还要坐轮椅拍摄《爱．回家之开心速递》，所以这次她获得金像奖女配角提名，确是挨过不少苦楚，实至名归。

滕丽名分享拍摄《寻秦记》受伤

滕丽名入围金像奖女配角提名后，随即在小红书分享在2019年拍摄电影《寻秦记》的幕后花絮，滕丽名在身材样貌零走样的情况下「善柔」一角，曾获网民大赞保养得宜，但华丽背后，滕丽名曾在拍摄途中发生意外，片中所见，滕丽名痛苦地倒在地上，膝盖明显红肿起来，痛得她面容扭曲，工作人员见状立即上前为她进行紧急冰敷处理，即便疼痛难忍，滕丽名仍强忍泪水，尽显其硬朗本色。

相关阅读：金像奖2026｜滕丽名首获提名最佳女配角：多谢TVB多年培育 李佳芯入围新人奖：完全冇谂过

滕丽名进行针灸治疗膝盖伤患

滕丽名受伤后，要在酒店房内进行针灸治疗，医生又帮她按摩小腿，每次触及膝盖患处，滕丽名也会大呼「好痛、好酸」，又不停喘气，滕丽名大呻只脚原本就有旧患，现时是伤上加伤，根本无力。滕丽名之后拍摄《爱．回家》也要坐轮椅出行，幸得陈浚霆帮手推她出入，感受到剧组演员之间满满的爱。虽然滕丽名在受伤期间，不时要用助行架，但仍无阻她活泼好动性格，继续相约朋友饭局。

滕丽名跟魏骏杰分手结束9年情

滕丽名于1995年参加《新秀歌唱大赛》未能晋升五强，其后以旁听生身份入读1995年第八期无线电视艺员进修班，加入TVB后，拍过不少脍炙人口的剧集，包括《陀枪师姐》系列、《寻秦记》、《一屋老友记》及近年处境剧《爱．回家之开心速递》。滕丽名在演艺事业以外，最为人津津乐道，是她跟魏骏杰的9年情，突然于2007年宣布分手，有指是魏骏杰移情别恋，二人分手后，魏骏杰孭住负心汉骂名而返回内地发展，而滕丽名于2013年跟商人朱建昆结婚，生活幸福美满，现时金像女配「叫糊」，获得不少网民祝福。

相关阅读：寻秦记丨「善柔」滕丽名美貌不变令旧爱再挨轰？魏骏杰走样惨被比较 郭政鸿「被消失」惹热议